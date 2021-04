„Musíme se soustředit hlavně na náš výkon a dál bojovat o každý puk,“ prohlásil střelec jediné liberecké branky v utkání číslo dva (1:3) reprezentační útočník Michal Bulíř.

Kdo by si myslel, že tygří smečku pohltila deprese, je na omylu. „Druhý zápas byl z naší strany o dost lepší, musíme se od toho odrazit. Dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát. Jsem na kluky pyšný, jak se z toho po těžkém prvním duelu dostali. Rozhodně neházíme flintu do žita, jdeme dál. Když Sparta vyrovnala z 0:3, proč by se to nám nemohlo povést z 0:2?“ položil si otázku další klíčový hráč liberecké party brankář Petr Kváča, v minulé sezoně brankař právě třineckých Ocelářů. Dříve ale chytal třeba i za Litvínov.

Jen náznak řečí o krizi rázně před čtvrtečním třetím duelem odmítá i Bulíř, 29letý centr se zkušenostmi v KHL. „Kritický moment zatím neprožíváme, ale vývoj série na 0:3 nebo 1:2 je velký rozdíl. Třinec vyhrál dvakrát doma, proč my bychom také nemohli? Myslím si, že doma budeme silný tým. Pokud si ke hře řekneme pár věcí a pořádně se vyspíme, začneme s čistou hlavou zase od nuly,“ slíbil pro klubový web bývalý forvard Metallurgu Magnitogorsk.

Fanoušci jsou natěšení, do arény jich může 300. „Budou pro nás rozhodně skvělou podporou,“ dodal Bulíř.

Další významnou zbraní má být vedle publika pro Bílé Tygry podle slov trenéra Patrika Augusty disciplína.