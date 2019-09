Tygři se sice dostali do vedení, ale Sparta průběh obrátila na svoji stranu a vyhnala Justina Peterse z branky, místo kterého nastoupil Marek Schwarz. „Byl to zajímavý zápas, ale po první třetině jsme nic nevzdali. Kluci odvedli neuvěřitelný výkon a poté, co jsme proti Spartě ukázali, můžeme říct, že je v kabině velká síla a já mám z toho strašnou radost,“ uvedl po utkání brankář Liberce Marek Schwarz.

Liberec se ani za nepříznivého stavu nepoložil a nakonec vybojoval dva body za výhru v prodloužení. „Bylo to strašně těžké, když jsme byli dole po první periodě a nakonec jsme to zvládli. Ještě jsem podobný mač nezažil a je to něco neuvěřitelného,“ usmíval se liberecký gólman.

Diváci byli nakonec spokojeni. „Diváci určitě, ale gólmani to měli trochu těžší,“ směje se.

Jak se brankář cítí, když jde za takového stavu do branky? „Je to samozřejmě těžké. Ztráceli jsme dva góly a navíc nám přibyla oslabení. Pořádně jsem se nerozkoukal a už jsem tahal další puk z brány,“ ohlíží se za nepovedenou pasáží Schwarz.

„Na co jsme sáhli, to se nám nepodařilo. Ale co jsme s tím zápasem nakonec udělali, bylo úžasné,“ rozplýval se Schwarz. Co se brankáři honí hlavou v té chvíli, kdy po příchodu na led ještě navíc dostane další gól? „Snažil jsem se zůstat co nejvíc klidný. Říkal jsem si, že už není co ztratit. Kdybych z toho byl nějaký špatný a začal se bát, tak by to utkání dopadlo mnohem hůř,“ prozradil sympatický strážce svatyně.

Schwarz přitom chytal v extralize naposledy v prosinci minulého roku. „Chytal jsem zápasy za Benátky, takže jsem v permanenci trochu byl. V přípravě jsem si také zachytal, takže to bylo v pohodě,“ dodal Schwarz.

Hattrick proti Spartě zaknihoval Michal Birner. „Utkání mělo vývoj, o jakém se nám ani nezdálo. Sice jsme vedli 1:0, ale naše lajna začala hned první střídání špatně. Pak jsme dali gól, ale za pár sekund soupeř vyrovnal a další průběh už byl jen o Spartě,“ zhodnotil duel Michal Birner.

„Sparta byla všude o krok dříve. Výsledek odpovídal hře, jaká se odehrála v první dvacetiminutovce,“ pokračoval Birner. Co se dělo v kabině o přestávkách mezi třetinami? „Vůbec nic. Bylo to v klidu. Hrálo se teprve druhé kolo a my víme, kde nás tlačí bota. Něco jsme si k tomu řekli. Láďa Šmíd si vzal slovo, nahecoval to,“ prozradil možná klíčový bod celého utkání Birner.

„Když dostanete deset gólů ve dvou zápasech, tak to mluví taky za vše. Defenziva není jen o becích a gólmanovi, to je práce všech lidí, kteří jsou v tu chvíli na ledě,“ uvedl Birner, s čím má Liberec momentálně asi největší problém.

„Poslední třetina ukázala, že když zapneme hlavy, tak umíme také bránit,“ uzavřel.