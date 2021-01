Třinec a Liberec se před vzájemným soubojem nacházely v rozdílném rozpoložení. Zatímco Oceláři neprožívají povedené období, během kterého navíc přišli o první místo v tabulce, Bílým Tygrům se hodně daří. V zádech měli tři výhry za sebou.

Oba týmy si v průběhu první třetiny vypracovaly zajímavé možnosti, ovšem Růžička ani Kolmann neuspěli. Blízko ke gólu byla nová třinecká posila Leier, ale v rozhodující chvíli mu sjel kotouč z hole a už nedokázal přehodit Kváčův beton. Poté na modré čáře propadl obránce Kundrátek a Michal Bulíř s Dávidem Grígerem jeli sami dva na Kacetla.

Gríger předložil pas Michalu Bulířovi, který trefil nad beton třineckého gólmana a poslal Liberec do vedení. Bílí Tygři tak zakončili první část jednobrankovým náskokem.

„Odpadl Šmíďák a Viťas, tak se čas mezi nás rozprostře a každý dostane více minut než obvykle. Snažím se hrát furt stejně. Jestli hraju dvanáct minut nebo dvacet, je jedno. Když je potřeba podpořit útok, tak jedu vždycky. Třinec má všechny čtyři lajny dobré natolik, aby dokázali dát gól všichni, takže jsme si nedávali pozor jen na Stránského nebo Růžičku. Připravovali jsme se na jejich přesilovky a jinak jsme se chystali jako na každý jiný zápas,“ uvedl po úvodním dějství obránce Liberce Petr Kolmann.

Na začátku prostřední periody hráli Tygři přesilovku a na jejím konci mohl doklepnout puk za Kacetla Jelínek. Na opačné straně zakončoval Marcinko a Kváčovi pomohla tyčka. V početní výhodě si zahrál také Třinec a liberecká obrana v čele s gólmanem Kváčou se měla co otáčet, aby udržela čistý štít. S blížím se koncem druhé třetiny se krásnou individuální akcí prezentoval Růžička, který zahrál na housle Špačkovi, ovšem jeho pobídku Hrehorčák za Kváču nedostal.

A tak přišel trest. V situaci dvou na jednoho zvolil Vlach přihrávku na úplně volného Radovana Pavlíka, který prostřelil Kacetla. Severočechům se tak po čtyřiceti minutách dýchalo zase o něco lépe.

„Liberec je kvalitní mančaft a hraje velice kompaktně. Když už se do nějaké šance dostaneme, tak jim zachytá výborně gólman Petr Kváča. Kdybychom věděli, kde je problém, tak góly začneme dávat. Někdy to tam člověku padá a někdy ne. Teď se strašně nadřeme na gól a musíme si pro něj jít. Bohužel se nám to zatím neodrazilo,“ uvedl třinecký útočník Petr Vrána.

Úvod závěrečného dějství se nesl ve znamení převahy Třince a Kváča si na nedostatek práce rozhodně stěžovat nemohl. Ke konci duelu sáhl trenér Ocelářů Václav Varaďa ke hře bez brankáře, ale tato varianta ke kýženému bodovému zisku nevedla. Petr Kváča vychytal druhou nulu v řadě a Liberec vyhrál v Třinci 2:0.

„Bylo to hodně náročné. Přicestovali jsme už v sobotu a věděli jsme, že Třinec není v optimální formě. O to víc do toho šli, my se na ně připravili a vyhráli jsme za tři body. Minulý rok jsem tady byl, takže vím, co má Třinec za střelce. Koncentroval jsem se na každý puk, abych týmu dal šanci vyhrát. Věděl jsem o pár místech, kam střelci střílí, ale musíte si hlídat všechno,“ řekl po skončení střetnutí brankář Liberce Petr Kváča.

„Z mého hlediska mi dobré výkony dodávají sebevědomí. Potřebujete i štěstíčko. Jsem za to moc rád, že se mi takto daří,“ dodal Kváča.

Tipsport extraliga – 34. kolo

HC Oceláři Třinec – Bílí Tygři Liberec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky a asistence: 15. Bulíř (Gríger), 39. Pavlík (Vlach). Rozhodčí: Hradil, Kubičík – Lederer, Rožánek. Vyloučení: 2:3. Bez využití. Hráno bez diváků.

Sestavy

HC Oceláři Třinec: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, Marcinko, Martin Růžička – Leier, P. Vrána, Rodewald – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký, Peterek, Hrňa – Kurovský. Trenér: Varaďa.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Kolmann, T. Hanousek, Rosandić, Štibingr, Derner, Vitásek – Lenc, A. Musil, Birner – Gríger, Bulíř, Průžek – R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach – D. Špaček, Najman, Šír. Trenér: Augusta.

Zdroj: hokej.cz