Mládež Bílých Tygrů ušla v posledních letech mílové vzdálenosti. Hned několikrát nastolila trend a opakovaně zasazovala do svých tréninků moderní prvky vývoje talentů. Před aktuálním ročníkem například spustila projekt juniorského a dorosteneckého B-týmu, kterým se stala Lomnice nad Popelkou. Inovace se ale dějí už i u nižších kategorií.

Ctibor Jech | Foto: hvbilitygriliberec.cz

Před přechodem do akademických celků hráči projdou sportovními třídami. Jejich hlavními trenéry jsou v případě šesté a sedmé třídy Ctibor Jech a v případě osmé a deváté Vojtěch Fiala. Jak vypadá letní příprava dětí, ze kterých ještě nejsou profi hokejisté a liší se nějak od té sezonní? „Nemyslím, že by se příprava v létě nějak lišila. Záleží na tom, jak je trénink postavený a jakou atmosféru vytvoří trenéři. Jde o to, jestli je trénink striktní, nebo se naplánuje nějaká spontánní část, což je třeba hra. Pak je úplně jedno, jestli se cvičení odehrávají na ledě, v lese, nebo na fotbalovém hřišti. Je důležité, aby trénink běžel, měl hlavu a patu tak, aby byli kluci zapojení a nestáli bokem,“ komentoval Jech.