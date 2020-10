Co se týče hokejové extraligy, hlasy ze zákulisí hovoří o tom, že česká nejvyšší soutěž by měla pokračovat až v polovině listopadu po první reprezentační přestávce, kterou vyplní zápasy finského turnaje Karjala Cup, jež je součástí seriálu Euro Hockey Tour.

„Teď jde hlavně o to udělat pro sebe každý den něco dobrého,“ řekl v rozhovoru pro klubový web hlavní trenér Bílých Tygrů Liberec Patrik Augusta.

Libereckým hokejistům se začátek nové sezony povedl, protože z pěti utkání tři vyhráli a dvě prohráli, z toho jednou až po samostatných nájezdech. V tabulce jsou čtvrtí s deseti body na kontě.

Kvůli momentální situaci nemohou hráči ani pořádně trénovat, proto může být těžší je udržet v potřebné kondici. „Hráči jsou profesionálové, vědí, co potřebují. My máme nějakou představu, jak bychom chtěli, aby trénovali v rámci možností, které aktuálně jsou, i když jich je poměrně málo,“ je si vědom aktuální překážky trenér Patrik Augusta.

„O motivaci to ani tolik není. Rádi bychom měli ten den D, jenže datum se pořád odkládá. Nevíme, ke kterému termínu to máme směřovat. V této fázi jde o to udělat každý den něco dobrého pro sebe a udržet se na profesionální úrovni,“ doplnil liberecký kouč.

Jak vůbec s hráči v současné době pracujete? „Můžeme být maximálně po šestičlenných skupinách. Buď je hráčů šest bez trenéra a ví, co mají dělat, nebo jich je pět s trenérem. Snažíme se využít ochozů před arénou, protože počasí nám moc nedovoluje využít ovál. Snažíme se prostě najít řešení variabilní s tím, co máme povoleno,“ prozradil Augusta.

Některé týmy, jako například Třinec, trénují v zahraničí. Liberec by měl nejblíže do Německa. „Momentálně se to snažíme nějak vymyslet a najít nějaké možnosti. Ty jsou ale limitované,“ odvětil liberecký lodivod.

DRUHÁ KARANTÉNA

V minulých dnech byla zrušena kompletní sezona Ligy mistrů. Dal se tento krok očekávat? „Věřil jsem, že se nějakým způsobem bude hrát. Zprávy byly takové, že je snaha o to, aby se soutěž odehrála. Vzhledem k aktuální situaci, která je navíc v každém státu jiná, však zcela chápu rozhodnutí CHL,“ je smířen trenér Augusta.

Liberec si prošel karanténou už podruhé, většina hráčů je již promořena. Byl byste pro, aby se extraliga rozjela v nějaké uzavřené skupině? „Chceme hrát. Nejsem epidemiolog, říká se ale, že člověk, který si tím projde, by měl být tři měsíce imunní. Přišlo by mi naprosto logické, že pokud je liga z 80 procent promořená, tak by se mělo hrát. Žádná detailnější pravidla ovšem v tuto chvíli nejsou, prostě je to kompletně zastavené. Není dané, kdy bychom mohli začít trénovat s těmi, kteří už nemoc prodělali. To bychom potřebovali, abychom se na to mohli nějak připravit. V tuto chvíli jsou ale pravidla jasně striktní a my je musíme respektovat,“ krčí rameny sympatický kouč.

NAHUŠTĚNÝ PROGRAM

Jak už bylo zmíněno, Bílým Tygrům se vydařil úvod nového ročníku. „Začátek jsme měli slušný. I přesto, že jsme těsně před startem měli desetidenní karanténu, byli hráči dobře připraveni. Všichni se těšili, bylo vidět, že jsou nažhavení. Teď je to stále složitější a složitější. Na světě jsou však mnohem větší problémy. I když je to naše zaměstnání, tak musíme respektovat nařízení, která přijdou,“ přikyvuje.

Až dostane extraliga znovu zelenou, čeká týmy opravdu nahuštěný program, v rámci něhož odehrají několik zápasů týdně. „Všichni chceme hrát. Proč bychom nemohli mít tři čtyři duely týdně? Kluci jsou placeni za to, že jsou unavení a že hrají hokej. Každý z nich má navíc raději zápas než trénink. V momentě, kdy se do toho budeme moct pustit, nebudeme řešit, jestli hrajeme tři nebo čtyři zápasy,“ uzavřel Patrik Augusta.

Kdy se znovu začne hrát?