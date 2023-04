Kdo byl v úterý 14. března v Home Credit Aréně, na tento zápas nejspíš nikdy nezapomene. V předkole play-off, navzdory všem předpokladům, statečně vzdorovala Plzeň v roli outsidera libereckým Tygrům. Po čtyřech utkáních byla série nerozhodná 2:2. O všem tak muselo rozhodnout páté měření sil.

Úvod však byl jako z hororu. Předzvěstí mohla být nefungující časomíra. Poté nastaly tři nešťastné situace, tři zlomené hokejky, a po necelých deseti minutách bylo skóre 0:3. Nejeden fanoušek si myslel, že je hotovo. "Abych řekl pravdu, nechápal jsem, co se děje. Hrajete pátý rozhodující zápas, před všemi góly zlomíte hokejku, puk mi tam skáče přes hůl do brány… Šílený," svěřil se po utkání se svými myšlenkovými pochody brankář Petr Kváča.

Pak ale svým fantastickým zákrokem zavelel k obratu. Adam Dlouhý následně dvěma brankami ještě v první třetině snížil na rozdíl jediného gólu a do ochozů se vrátila pozitivní atmosféra. "Paradoxně jeden zákrok může otočit vývoj utkání, což se mi snad povedlo," říkal tehdy skromně. Jakub Rychlovský vyrovnal ve 25. minutě na 3:3 a následně už to připomínalo rozhodující zápas.

Do konce třetí třetiny už totiž další branka nepadla a bylo jasné, že rozhodne prodloužení. Na gól se ale dlouho nečekalo, uběhlo pouhých 99 vteřin, Rychlovský našel Flynna, ten z první poslal do úniku Adama Najmana a mladý útočník rozhodl střelou mezi betony o postupu Bílých Tygrů do čtvrtfinále. "Doufám, že si všichni tenhle zápas budeme pamatovat do konce života. Tohle se vám totiž stane jen málokdy," přál si dvougólový střelec Adam Dlouhý.

Skvělý závěr prvního čtvrtfinále:

V další fázi vyřazovacích bojů čekal na Tygry hradecký Mountfield. Úvodní zápas, hraný na východě Čech, přinesl první branky až ve druhé části. Skóre otevřel domácí Cingeľ, srovnával Balinskis. Na začátku třetí části se prosadil Kevin Klíma a zdálo se, že první bod zůstane pod Bílou věží. Ještě pět minut před koncem totiž vedl Hradec o jeden gól.

Pak ale přišel mocný finiš Liberce. V čase 55:58 vyrovnal Jakub Rychlovský, aby se v 59. minutě prosadili v rozmezí 27 vteřin nejprve Oscar Flynn tvrdou ranou z hranice kruhu v přesilové hře a následně kapitán Petr Jelínek po individuální akci. Liberec tak zvítězil 4:2 a připsal si první bod v sérii. Bohužel, jak se později ukázalo, byl také bodem posledním.

Kapitán Petr Jelínek a jeho zápas číslo 900:

To už je pořádná porce zápasů! Na toto číslo v počtu odehraných utkání v české nejvyšší soutěži se osmatřicetiletý forvard dostal 20. ledna 2023 v zápase na ledě Vítkovic. Za sedmnáct sezón v extralize si tak Petr Jelínek připsal 732 utkání v základní části, 150 v play-off a 18 v play-out. Rázný útočník navíc platí za velmi věrného služebníka, všech 900 duelů totiž odehrál pouze ve dvou klubech, tedy v Liberci a Slavii, psal tehdy o svém, dnes již bývalém kapitánovi, liberecký klub.

Pod Ještěd velezkušený útočník přestoupil z Prahy v roce 2014 a výrazně se podílel na všech úspěších Tygrů v posledních letech, včetně zisku mistrovského titulu a tří stříbrných medailí. Právě v Liberci odehrál více jak polovinu ze svých 900 zápasů, konkrétně v modrobílém dresu nastoupil k 531 střetnutím, což je páté nejvyšší číslo v historii libereckého klubu.

Pátý nejlepší střelec základní části:

Oscar Flynn. Neveliký ryšavý útočník přišel do Liberce před touto sezonou a nejspíš ani on sám nemohl tušit, jak moc se mu pod Ještědem bude dařit. Ze začátku tomu mnoho nenasvědčovalo, ale nastal prosinec a rodák z anglického Burnley zapsal třináct bodů za sedm branek a šest asistencí, čímž ovládl extraligový projekt zvaný Náš lídr.

"Jde to ruku v ruce s nějakou prací. Těžím z toho, co dělám navíc. Je na mě teď větší tlak, ale mně to nevadí. Je to lepší, než kdyby žádný nebyl. Jsem vděčný za šanci u Tygrů," říkal v lednovém rozhovoru. Za úspěch vděčil většímu prostoru na ledě. "Jde o icetime, hraju přesilové hry. Tohle všechno hrálo roli v tom, že jsem teď produktivnější," uvědomoval si.

Z přesilových her už nevypadl, do konce sezony sázel branky, až se zastavil na čísle 22, což znamená pátý nejlepší výsledek po základní části. Svými výkony si řekl také o reprezentační pozvánku, kde si poprvé zahrál jiné než přátelské zápasy. Pokud bude hrát u Tygrů také příští ročník, bude na něj staronový trenér Filip Pešán určitě dosti spoléhat.

Nejlepší střelec a zároveň nejproduktivnější hráč mezi obránci:

Uvis Janis Balinskis. Také tento lotyšský obránce se stal součástí tygří smečky před ročníkem 22/23, když přišel z Litvínova. Ani v tomto případě se možná neočekávalo, jak důležitým hráčem pro Liberec bude. Postupně se propracoval do první obrany a v 50 utkáních základní části zaznamenal 35 bodů s bilancí 11+24. Stal se tak nejlepším střelcem soutěže před druhým Peterem Čerešňákem z Pardubic (8G), a také nejproduktivnějším obráncem, když za ním zůstal plzeňský Petr Zámorský (32b).

Díky své formě se za ním dokonce vydali novináři z jeho rodné země, aby s ním natočili medailon. "Uvis Balinskis je s Robertsem Bukartsem největší lotyšskou hvězdou v extralize a podle mnohých expertů je nejlepším lotyšským hráčem za uplynulý rok. A proto jsme tady. Chceme fanouškům našeho hokeje ukázat nejen, jak tu Lotyši hrají hokej, ale také jak se jim tu žije," říkali ke své návštěvě.

Horší zprávou pro Bílé Tygry je fakt, že o svého nejproduktivnějšího obránce nejspíše přijdou. Zájem totiž projevil klub z NHL, konkrétně Florida Panthers. Takové nabídce se dá jen ztěží odolat. Dle zákulisních informací proběhla ústní dohoda a ladí se detaily smluv. Tak mnoho štěstí v další kariéře!

Tvrďák extraligy:

To byla další trefa do černého a podle mnohých ta největší. Richard Nedomlel přišel na sever Čech 10. listopadu výměnou za Mislava Rosandiće. Od té doby se hra Liberce postupně zvedala a rázný obránce na tom měl dle spoluhráčů tygří podíl. Svou mentalitou, povzbuzováním, pozitivním přístupem a obětavostí strhl ostatní hráče kolem sebe a tygři postupně začali stoupat tabulkou.

"Chci se prezentovat dobrou prací do obrany, pomoct při oslabeních a hrát důrazně v předbrankovém prostoru i po celé ledové ploše," byla jeho první slova po příchodu do Liberce. To, co slíbil, splnil. Se 175 body se navíc stal podruhé v řadě vítězem Radegast indexu, který sleduje právě bojovnost hokejistů. Bohužel také v tomto případě to vypadá na epizodní roli v libereckém klubu. Hráč stále patří Hradci Králové a proslýchá se, že jej Třinec vyplatí ze stávající smlouvu a získá tohoto bojovníka do svých řad na následující ročník.