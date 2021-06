/ROZHOVOR/ Liberecký útočník Tomáš Filippi má za sebou nepříjemné chvíle. V nedávno skončené sezoně se musel dívat, kterak válí jeho spoluhráči bez možnosti jim pomoct.

Útočník Bílých Tygrů Tomáš Filippi. | Foto: www.hcbilitygri.cz/Marek Sekáč

Potýkal se totiž se zraněním, které musela vyřešit až operace. „Pro sportovce to je to nejhorší, co může být. Člověk nemůže pomoct týmu, byly to těžké chvíle,“ přiznal Tomáš Filippi.