Tygři vyrovnali 71 vteřin před koncem. V prodloužení ale rychle rozhodl Hradec

Tomáš Honzejk sportovní reportér

Třetí utkání, třetí drama. Zápasy čtvrtfinálové série mezi Bílými Tygry a Mountfieldem HK potvrzují to, co se říkalo před startem vzájemných bojů. Tedy že se bude jednat o velice vyrovnanou sérii, která nemá favorita. První zápas na libereckém ledě toho byl důkazem. Hosté šli do vedení v první třetině, Liberec využil závěrečný tlak i přesilovou hru a srovnal minutu a jedenáct vteřin před třetí sirénou. Jenže už půl minuty po začátku prodloužení fauloval Adam Najman, Hradec využil první přesilovku ve čtvrtfinále v ten nejlepší možný okamžik a ujal se vedení v sérii 2:1.

Souboj o puk po vhazování během třetího utkání čtvrtfinálové série mezi Libercem a Hradcem Králové | Foto: Jiří Princ/Bílí Tygři