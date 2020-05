Dvojnásobný mistr finské ligy tehdy s celou reprezentací urval stříbrné medaile. Na 14 let starý turnaj tak vzpomíná jenom v dobrém. „První start na MS a hned medaile. Takže za mě dobrý. Bylo to hodně nový, člověk se rozkoukával. Mrzí mě, že jsme to nedotáhli ke zlatu, ale já jsem vždy říkal, že každá medaile z mistrovství je cenná,“ připomněl Tenkrát.

Český národní tým sice obhajoval zlato z roku 2005, ale veřejnost mu v Rize příliš nevěřila. Trenér Alois Hadamczik tehdy dostal 27 omluvenek, týmu se vůbec nedařily přípravné zápasy těsně před startem MS. „Moc dobře si vzpomínám, jak to novináři propírali. Dokonce se psalo o tom, abychom nespadli z elitní skupiny. Prý jsme měli jeden z nejhorších týmů za poslední roky. Podle mě nás tohle nakoplo, dal se dohromady velmi dobrý tým. Bylo tam pár hvězd, ale také hodně nováčků. A ti se chtěli ukázat. Vše mělo stříbrnou tečku,“ pokýval hlavou.

Češi se dostali do čtvrtfinále, proti nim však stálo silné Rusko, které bylo jasným favoritem. V prodloužení však udeřil Zbyněk Irgl a poslal ruskou sbornou domů. „Rusové byli favoriti, na začátku na nás vlétli, vypadalo to, že si s námi pohrají. Ale my se srovnali, zápas šel do prodloužení, kde krásnou akcí rozhodl David Výborný a právě Zbyněk Irgl. Bylo to paráda,“ zdůraznil.

Češi pak v semifinále porazili 3:1 Finsko, ve finále ovšem nestačili na Švédsko. Reprezentace „Tří korunek“ vyhrála hladce 4:0, Čechům tehdy nedala vůbec čuchnout. „Švédové v roce 2006 vyhráli olympiádu a v Lotyšsku měli velmi silný tým. Nám utekl začátek, po druhé třetiny už bylo hotovo. Zbytek se dohrával, k ničemu nás pak vlastně nepustili,“ podotkl.

Lotyšsko tehdy pořádalo MS vůbec poprvé v historii. Organizace nevázla, velké problémy nebyly. „Krásné město, krásná hala. Lotyši to zvládli. Hlavně na jejich zápasech byla bouřlivá kulisa, sami jsme to poznali. Za mě to byl pěkný turnaj,“ řekl.

A nějaká perlička na závěr? „Uff, už je to 14 let, musel bych hodně zapátrat v paměti. Ovšem, kdybych si vzpomenul, asi bych to nemohl publikovat. Takže si to nechám pro sebe,“ uzavřel vše s úsměvem.