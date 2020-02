Nedávno zazářil dvěma góly proti Salcburku, tygří talent toho ale umí víc. Tomáš Trunda hraje v 15 letech mezi juniory, zároveň září v dorostu. Na kontě má i přes velmi nízký věk zlatou medaili pro mistra republiky s dorostem a stříbro za prohru ve finále Mistrovství České republiky krajů. Kým se šikovný útočník nechává inspirovat a co si bere od A-týmu Bílých Tygrů?

Liberecký talent Tomáš Trunda při utkání se Salcburkem. | Foto: Bílí Tygři Liberec

V patnácti sbíráte starty za kategorii do dvaceti let. Je to velká škola?

Ano, určitě. Je to pro mě neuvěřitelná zkušenost a myslím, že mě posouvá v hokeji dál.