Patří k nejperspektivnějším hráčům organizace Bílých Tygrů. Forvard Tomáš Trunda zaznamenal v minulé sezoně za kategorii do šestnácti let ve 28 zápasech 45 bodů (18+27), premiérové body bral i v juniorské soutěži, když během 17 duelů pětkrát skóroval a dvakrát asistoval.

S dorostem slavil v sezoně 2018/19 mistrovský titul a zároveň vybojoval také stříbrnou medaili na mistrovství České republiky krajů, kde Liberecký kraj nestačil ve finále na výběr Prahy.

Jaká byla vaše prvotní reakce?

Dozvěděl jsem se to asi v deset hodin večer den před draftem, ale bylo to takové, že jsem ani nic nečekal. Spíš jsme to s rodiči brali jako nějaký omyl, když nám agent psal.

Takže jste každopádně dopředu věděl, že vaše jméno přijde na řadu?

Ano, ale vůbec jsem tomu nevěřil. Ani jsem to nečekal, zaskočilo mě v dobrém slova smyslu. Byl jsem hodně rád. Agent mi psal asi osm minut předtím, než se draftovalo, nikdo to ale u nás stále nebral vážně (směje se).

Celkově vám patřila 150. volba, jako jediný Čech jste byl vybrán ještě v první části draftu. Ozval se vám pak někdo z Omahy?

Kontaktoval mě trenér, který volal ohledně kempu, na nějž bych měl letět a ukázat se jim. A také se mě ptal na různé otázky.

Na co konkrétně?

Třeba na otázky ohledně rodiny a podobně… Říkal mi zároveň o týmu a celkově zázemí, které v klubu mají. Mluvili jsme také o minulé sezoně a o tom, jak jsem byl spokojený.

Angličtina byla v pohodě?

Úplně! Všechno, co říkal, bylo výborně slyšet a taky mluvil dost srozumitelně i jednoduše. Bylo opravdu krásně rozumět.

Hádám, že by celou akci s Amerikou mohla zhatit krize ohledně nového typu koronaviru.

Určitě by nějakou roli hrála, ale myslím, že ne tak závažnou…

Je tedy reálné, že byste v nejbližší době zkusil zámoří?

Asi ano, když se tedy bude moct letět a vše vyjde. Reálné to je.

USHL je soutěž, která by vás potenciálně mohla přiblížit univerzitě v Americe. Přemýšlel jste o této cestě spojené se vzděláním?

Přemýšlel a myslím, že jde o jednu z nejlepších možností. Hlavně kvůli škole je to super. Můžete hrát výborný hokej a přitom mít ještě dobré studium. Byla by to pro mě velká škola.

SYSTÉM FUNGOVÁNÍ JUNIORSKÝCH SOUTĚŽÍ

Na rozdíl od kanadských juniorských soutěží (OHL, WHL, QMJHL) jsou americké ligy (USHL a NAHL) amatérské. Pokud se hráči dostatečně ukáží, mohou si vybojovat stipendium do univerzitní ligy NCAA, která je pro většinu hokejistů narozených ve Spojených státech amerických cílem. Jde o velmi kvalitní soutěž a kluby se zaměřují i díky menšímu počtu zápasů za sezonu na trénink, který individuálně hráče rozvíjí.

Ačkoliv není ani zdaleka jednoduché se do univerzitní soutěže dostat, z Čechů ji pravidelně hraje například útočník Jáchym Kondelík a brankář Tomáš Vomáčka.

ČEŠI VYBRANÍ V DRAFTU USHL 2020

1. fáze: 10. kolo (15. pozice) Omaha: Tomáš Trunda (útočník Bílí Tygři Liberec)

2. fáze: 5. kolo (15. pozice) Muskegon: Jan Škorpík (brankář HC Sparta Praha)

2. fáze: 10. kolo (7. pozice) Sioux Falls: Jonáš Peterek (útočník WHL Calgary)

2. fáze: 15. kolo (9. pozice) Green Bay: Dominik Bartečko (Nashville Jr. Preds 16)

2. fáze: 15. kolo (10. pozice) Tri-City: Ondřej Rohlík (HC Dynamo Pardubice)\

Kryštof Rossmann