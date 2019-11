Jak si vážíte ceny pro pracanta měsíce září?

Určitě jsem rád, že jsem byl takto oceněn. Nesmírně si toho vážím.

Proč jste ji dostal podle vás zrovna vy?

Myslím, že cena přišla za moje stoprocentní nasazení jak v tréninku na ledě, tak i na suchu. Snažím se všechno jet naplno a z toho také nejspíš vzešlo ocenění.

Jste zatím spokojený se svými výkony v sezoně? Dostáváte šanci v Benátkách, i když zatím bez zápasu, což je velká škola, že?

Zatím jsem v sezoně s výkony, které předvádíme, docela spokojený. Ale vždy to může být lepší. Je určitě zážitek sledovat druhou nejvyšší českou ligu z pozice druhého gólmana. Jde o úžasné zkušenosti.

Máte nějaké indície, že byste si mohl v nejbližší době Chance ligu zachytat?

Mám zprávy, že bych si mohl v aktuální sezoně druhou ligu zachytat, ale nic není potvrzeného. Musím podávat dobré výkony v juniorce, pak přijde šance na Benátky.

Po odchodu Lukáše Paříka do zámoří se na vás hodně spoléhá, asi odchytáte během ročníku řadu zápasů. Vadí gólmanovi velké vytížení, hromadí se třeba i s reprezentací únava, nebo je lepší zůstat v tempu?

Musím říct, že mně nevadí být v neustálém vytížení, je to pro mě lepší. I když se mi náhodou nepovede jeden zápas, vím, že hned v tom následujícím můžu výkon napravit.

V Liberci se s gólmany hodně pracuje. Máte k dispozici videa z tréninků, navíc vlastní rozcvičovnu. Vyhovuje vám to a v čem je třeba vlastní místnost pro gólmany nápomocná?

Videa, která probíráme ať už na tréninku, nebo přímo záznamy ze zápasů, jsou skvělou pomocí. Jde na nich přesně ukázat nějaká chyba, snadněji ji odstraníte. Vlastní rozcvičovna je pro brankáře dobré místo. Máme tam klid a třeba před zápasem nás nic nevyrušuje ze soustředěnosti.

Vyrušují při společné rozcvičce gólmana třeba i samotní hráči, kteří často končí dřív?

Asi jo, nebo pro mě osobně je lepší, když mám na vše klid a nikdo mě neruší. Před zápasem mám rád, když mám vše na svém místě a nemusím řešit žádné nepředpokládané situace.

Po sezoně budete mít také první šanci uspět na draftu do NHL. Myslíte na to?

V hlavě to mám. Nemyslím ale, že mě to nějak svazuje. Snažím se soustředit hlavně na své výkony a jestli přijde draft do NHL, budu jedině rád.

Na čem musíte zapracovat?

Vždycky je na čem pracovat. Řekl bych, že nejvíc musím zlepšit rozehrávku a celkově práci s hokejkou.

Za pracanta měsíce by měl přijít jako odměna i trénink s extraligovým Áčkem…

Popravdě už jsem několik tréninků s A-týmem zažil. Vidět extraligové gólmany a dostat od nich i nějakou radu je pokaždé skvělá zkušenost. Rychlost je opravdu odlišná, je super ji zažít na vlastní kůži, dá se na ni zvyknout.

Během kariéry jste získal bronz s mladším dorostem, hrál jste i na Hlinka Gretzky Cupu. Co berete jako váš největší úspěch?

Těžko říct… Zisk třetího místa v dorostu byl úspěch, na kterém jsem měl svůj podíl. Hlinka Gretzky Cup byl zase skvělý v tom, že jsem se mohl poměřit s nejlepšími hráči v mém věku a díky tomu jsem viděl, že mě čeká ještě spousta práce čeká. Každopádně jsem svůj největší úspěch kariéry ještě zatím, doufám, nezažil.

V sezoně budete také na dálku bojovat o nominaci na mistrovství do osmnácti let, že?

Budu. Mám mistrovství v hlavě, vím, že se tam můžu dostat. Všechno ale bude záležet na mých klubových výkonech.



Jste typ gólmana, který dokáže hodit neúspěchy rychle za hlavu, nebo zůstávají v myšlenkách?

Jsem spíš ten typ, co hodí neúspěch rychle za hlavu, ale i z nevyvedených zápasů se snažím vzít něco pozitivního. Psychika je pro gólmana důležitá, mám i svého mentálního kouče, který mi pomáhá řešit situace jako třeba laciný inkasovaný gól…

Co dalšího s mentálním koučem řešíte? Jak vám přesně pomáhá?

S mentálním trenérem spolupracujeme přibližně tři čtvrtě roku. Dává mi tipy, jak zůstat při zápase koncentrovaný celých 60 minut, nebo mi dává cvičení na suchu, která jsou zaměřená na rychlost reakce a zároveň sílu mysli.

Máte nějaký brankářský vzor?

Ani tak úplně ne. Nekoukám se jen na jednoho gólmana, spíš se snažím sledovat co nejširší spektrum brankářů a brát si od nich jejich dobré stránky výkonů.

Věděl jste vždycky, že budete chytat?

Už když mě rodiče přivedli na školu bruslení, tak jsem se postavil do brány, i když jsem neměl skoro žádné chrániče. Hráli jsme tehdy ještě s míčkem. Vždy mě víc bavilo stát v bráně a chytat puky, než střílet a dávat góly.

Zvládnete někdy už na rozbruslení vycítit. Jak se vám bude v zápase dařit?

Jsou zápasy, na které si věřím víc a na některé zase míň. Každopádně se snažím na pocity nemyslet a soustředit se na konkrétní zápas.

Podle čeho se určuje, jestli si na zápas věříte víc, či míň?

Hlavně podle pocitu v den zápasu a předchozího tréninku. Jak si věřím na tréninku, tak si pak i věřím v zápase.



A vypozoroval jste, jestli se předzápasová intuice nějak projevuje pak i přímo během hry?

Moc se neprojevuje, jakmile začne zápas, nemyslím na to, jestli se zrovna v ten den cítím na nulu, nebo dostanu tři góly… Vždy se snažím podat stoprocentní výkon a soustředím se jen na něj.

Kryštof Rossmann