Vzájemný zápas mezi Libercem a Vítkovicemi byl speciální pro hostujícího útočníka Dominika Lakatoše, který v Liberci několik let působil. Další bývalý Tygr Jan Výtisk do utkání nezasáhl.

Dva body zaznamenal proti Vítkovicím Michal Bulíř. „Hlavně jsme rádi, že jsme využili přesilovku, protože v předchozích zápasech nám početní výhody moc nešly. Teď to tam spadlo a přesně v době, kdy jsme prohrávali 0:2, takže určitě to pomohlo tomu obratu. Myslím si, že jsme hráli dobře, byli jsme aktivní na puku v útočném pásmu. Takový výkon musíme zopakovat i v dalším utkání s Boleslaví,“ zhodnotil duel Michal Bulíř.

Při obratech nepadají moc hezké góly, proti Ostravanům to byl ale jiný případ. Utkání ozdobily exhibiční kombinace. „Neřekl bych exhibiční, ale prostě to nějak vyšlo. U prvního gólu se puk odrazil k Birnerovi za bránu a hezky mi to dal z první. Podařilo se mi přesně zamířit. Druhá akce byla hezká, ta se povedla,“ ohlíží se Bulíř za dvěma libereckými góly, v nichž měl prsty.

Je výhra o to cennější, že se doma Liberci poslední dobou tolik nedařilo? „Určitě. Teď jsme potřebovali vyhrát a pomohla nám i výhra 2:0 na Spartě. Předtím jsme prohráli pět zápasů, takže si ceníme toho, že jsme před domácím publikem udělali tři body. Chtěli bychom to potvrdit i v Boleslavi a pak si odpočinout během reprezentační pauzy,“ uzavřel Bulíř.

Proti svým bývalým spoluhráčům se v dresu Vítkovic postavil Dominik Lakatoš.

„Já jsem si ten zápas užíval od začátku až do konce. Škoda, že jsem za stavu 2:0 pro nás neproměnil šanci. Duel se mohl vyvíjet trochu jinak. Pak jsme naopak dostali gól a už ten vývoj byl ve prospěch Liberce. Hrál dobře, měl klasicky výborný pohyb,“ charakterizoval soupeře Lakatoš.

„Kdybychom se drželi pokynů od trenérů celý zápas, tak jsem mohl mluvit trochu jinak. Bohužel, to se nestalo. Liberci patří gratulace,“ smutnil Lakatoš.

„Vyhrávat v Liberci 2:0 bylo super. Nevím, jestli jsme se toho lekli. Asi jsme si mysleli, že to půjde samo a z té naší taktiky jsme trochu upustili,“ hledá příčiny porážky.