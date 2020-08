Do liberecké branky se znovu vrátil Petr Kváča, mimo sestavu zůstal Tomáš Rachůnek. Do druhé formace se tak posunul Jaroslav Vlach.

Ve čtvrté minutě měl obrovskou možnost Filippi, který se objevil sám před Godlou, jenomže litvínovský brankář se přelstít nenechal. O chvíli později musel být Godla v permanenci znovu, když jej z mezikruží prověřil Vlach. Tygři pak hráli přesilovku, v níž Zachar našel Musila, ovšem i tentokrát zůstal Godla nepokořen.

Hostující gólman podržel svůj tým také při šanci Šmída. Verva se do příležitostí dostávala jen při zaváhání Libereckých v obraně, jenže Petr Kváča rovněž zůstal bezchybný. V následné početní výhodě Tygři svému soupeři opět zatopili, ale puk do litvínovské klece nedopravili. Těsně před koncem první třetiny se před Godlu proháčkoval Filippi, obě mužstva však odcházela do šaten za bezbrankového stavu.

Zkraje druhé části Liberec zmáčknul Litvínov v jeho obranném pásmu a celou akci vyřešil až ukázkovým semaforem Godla. Poprvé se měnilo skóre ve 24. minutě, kdy Jarůšek z osy hřiště přenechal kotouč Patriku Zdráhalovi, jenž měl před sebou odkrytou část Kváčovy branky.

Následně chybovali hosté v rozehrávce, ale Tygři stále nenašli recept na výborného Godlu. Druhý gól Litvínova měl na hokejce při vyloučení Musila Jakub Petružálek, Kváča však dostal beton k tyči včas. Na druhé straně kluziště se tváří v tvář Godlovi ocitl Šmíd, strážce svatyně černožlutého mužstva dál deptal domácí hráče.

Střelecká impotence Bílých Tygrů pokračovala i na začátku třetího dějství. Tomáš Filippi se totiž prokličkoval až před Godlu, jehož betony byly rychlejší. Stejný hráč pak vyzval Godlu na souboj ještě jednou a tentokrát zkusil bekhendový blafák. Godla se oklamat nenechal a čapnul kotouč do lapačky.

Do třetice všeho zlého platilo pro Filippiho. Liberecký forvard se znovu proháčkoval až před Godlu, jeho betony včas sklaply. Odčinit Godlovo kouzlo se snažil Derner, jehož rána skončila v lapačce litvínovského fantoma. Potvrdit litvínovský náskok se jal Lukeš, jeho úmysl Kváča vytěsnil.

Trenér Liberce Patrik Augusta si vzal oddechový čas, načež odvolal Kváču z branky. Vyrovnávací gól měl na holi Musil, Godla se roztáhl v brankovišti jak široký, tak dlouhý a uhájil svoji svatyni. Nic dalšího se už nestalo, a tak Litvínov vyhrál v Liberci 1:0.

Generali Česká Cup – skupina B

Bílí Tygři Liberec – HC Verva Litvínov 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka a asistence: 24. Zdráhal (Jarůšek). Rozhodčí: Hodek, Micka – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Diváci: 1 130.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Šmíd, Hanousek, Rosandič, Havlín, Derner, Štibingr – Bulíř, Filippi, Birner – Lenc, Gríger, Vlach – Zachar, Jelínek, Musil – Rychlovský, Šír. Trenér: Augusta.

HC Verva Litvínov: Godla (Honzík) – Březák, Doudera, Kudla, Štich, Balinskis, Háva – Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, Hübl, Lukeš – Petružálek, Hanzl, Válek – Helt, Svoboda, Látal. Trenér: Országh.