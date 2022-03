„Viděli jsme vyrovnané utkání. Do třetí třetiny se vstupovalo s tím, že tým, který dá první branku, nejspíš vyhraje. Nám tam naštěstí jeden gól v přesilovce padnul. Hráči podali výborný výkon po celých šedesát minut, navíc podpořený skvělým výkonem brankáře Jaroslava Pavelky. Jsme spokojeni s výhrou, ale ještě více s předvedenou hrou,“ řekl spokojený liberecký trenér Patrik Augusta.

Na vítězství party z Podještědí se významnou měrou opět podílel zmiňovaný gólman Pavelka. „Utkání se hrálo dlouho nerozhodně a vypadalo to, že rozhodne jediný gól, což se nakonec povedlo nám. Výborně jsme blokovali jejich střely, ubránili jejich přesilovky a poté přidali pojistku do prázdné brány. Jsme rádi, že body zůstávají v Liberci a stále chceme bojovat o elitní čtyřku,“ hodnotil muž, jenž uhájil čisté konto.

Hosté odjížděli ze severu Čech zklamání. „Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém jsme určitě sahali po bodech. Rozhodl náš faul ve třetí třetině a následné oslabení, ve kterém jsme bohužel inkasovali. To nás poslalo dolů. I přes velkou snahu se nám nepodařilo vstřelit vyrovnávací branku. Mrzí nás to, protože jsme neskórovali podruhé v řadě, na což nejsme zvyklí,“ řekl třinecký kouč Václav Varaďa.

Extraliga pokračuje už v pátek, kdy liberecká tygří smečka nastoupí od 18.00 proti Kometě Brno. Litvínov, druhý zástupce severních Čech v elitní soutěži hraje ve stejný čas v Hradci Králové.