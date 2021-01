Z libereckého pořízka se stává specialista na samostatné nájezdy. Svůj um už ukázal během utkání v Hradci Králové, kde proměnil hned dva pokusy. Proti Motoru přidal další. V čem tkví kouzlo úspěšných nájezdů? „Snažím se nic nevymýšlet,“ říká Vlach.

„Důležitým faktorem zápasu bylo, že jsme ubránili oslabení pět na tři a zároveň jsme při klasické nevýhodě dali gól. Určitě to byl důležitý moment,“ ohlíží se Jaroslav Vlach za klíčovou pasáží celého zápasu.

Liberecký útočník uspěl při trestném střílení a v této disciplíně se mu poslední dobou daří, protože nájezdy proměnil i v Hradci. „Dostal jsem od trenéra důvěru, za což jsem rád. Těší mě, že jsem dal gól,“ ohlíží se za další trefou z dovednostní soutěže.

„Při nájezdu se snažím nic nevymýšlet. Dělám to, co na tréninku. Třikrát mi to zatím vyšlo, takže doufám, že mi to bude pokračovat i nadále,“ přeje si tygří třiapadesátka.

Proč vůbec šel na nájezdy v Hradci? „Dostal jsem důvěru od trenéra, proto jsem na ně šel. Ani bych neřekl, že bych je trénoval nějak víc.“

„Díváme se na tréninku, jak to hráčům jde. Jarda měl vždycky vynikající střelu zápěstím nebo golfem. Teď má sebevědomí, daří se mu. Jsme rádi, že ho můžeme použít,“ dodal trenér Liberce Patrik Augusta.

Vlach proti Českým Budějovicícm zaznamenal první hattrick v extralize. Měl na něj myšlenky po dvou gólech? „Chci dát gól při každém střídání, ale pro mě je důležitý týmový výkon. Hlavně jsem rád za tři body. Vím, že je to takové klišé, ale kdo mě zná, tak ví, že jsem týmový hráč. Snažím se dělat maximum pro tým,“ zdůrazňuje.

„Bodově je to pro mě nejlepší sezona. Ale nějak na to nekoukám. Jsem rád, že pomáhám týmu k bodům. To je pro mě nejdůležitější,“ má jasno Vlach.

Celé utkání jste hráli svědomitě dozadu. Jste rádi i za Petra Kváču, že jste mu pomohli k první nule? „Určitě jsme rádi. Ještě jsme to před třetí třetinou zmiňovali, abychom Kvakymu pomohli a nedělali zbytečné věci. Sice měl v poslední části těžší zákroky, ale dotáhnul to k nule. Chytal výborně,“ pochválil Vlach svého spoluhráče.

Paradoxem je, že Vlach je pokladníkem týmu, takže zkasíruje sám sebe za hattrick a Kváču za vychytané čisté konto. „Já to osolím Petrovi a něco si z toho vezmu na svůj příspěvek do kasy,“ směje se Vlach.

„Mrzí mě celkově, že lidi nemohou na hokej. Atmosféra tam chybí. Jsme rádi, že můžeme hrát alespoň v takových podmínkách. Určitě bychom ale byli radši, kdyby naši fanoušci tady s námi byli. Doufám, že se to brzy zlepší a budeme jim dělat radost.“

Klub v některé z předchozích sezon lákal fanoušky na hokej sloganem 107 kilo Vlašáka. Platí to stále? „Teď už by to bylo asi víc,“ culí se Vlach.