Sparťané se k jediné trefě zápasu dopracovali ve 27. minutě a ještě byla hodně šťastná, když nahození do brankoviště vykopl gólman Kváča na tyčku a útočník Michale Frolík pak nešťastně dopravil puk do vlastní sítě. Domácí šelmy ale mohly skóre ještě v samém závěru srovnat, když se ve velké šanci ocitl zkušený Bulíř, ale nedokázal zasunout kotouč za Kovářova záda. Tři body tak putovaly do hlavního města.