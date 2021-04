Sparťané si byli moc dobře vědomi důležitosti zápasu a podle toho vypadal i začátek. Liberecký brankář Petr Kváča musel během úvodních třiceti sekund hned třikrát zasahovat proti útočnému komandu vedeném Romanem Horákem. Domácí byli za svou aktivní hru náležitě odměněni.

Forman zavezl kotouč do útočného pásma, ten se vzápětí dostal na vrchol kruhu k Adamu Poláškovi, který propálil Kváču. Vyrovnat mohl Jelínek, který pláchl při vlastním oslabení, ale na jeho bekhend si Machovský počkal.

„Spíš to byla rána naslepo. Viděl jsem, že gólman nevidí. Bylo to o tom, abych netrefil nikoho před sebou a nakonec to tam spadlo. Střílel jsem doprava nahoru. Takové nasazení budeme mít až do konce série,“ sliboval sparťanský obránce Adam Polášek.

Zkraje druhé části se do zajímavé příležitosti dostal Forman, který ale z blízkosti minul. Zvýšit náskok Sparty se jal Pech, ovšem kličku nedokončil. Liberec se sice snažil, ale v určitých situacích nevolil optimální řešení.

Když už to vypadalo, že Pražané odejdou do kabin se stále jednobrankovým náskokem, udeřili Tygři. Lenc přenechal puk za modrou čárou Ondřeji Vitáskovi, který skrytou střelou vyrovnal.

„Tlačíme se do brány, chceme dát gól. Nikdo ten puk neviděl, byla tam dobrá clona před bránou a je to 1:1. V tuto chvíli je jedno, kdo vystřelí. Jde o to, aby tam byla nějaká střela a clona před bránou. Někdy padne hezká branka, jindy škaredá. Hlavně, abychom vyhráli,“ přál si před třetím dějstvím liberecký obránce Ondřej Vitásek.

Bílí Tygři na začátku třetí třetiny přežili oslabení a pak zasadili Spartě tvrdý direkt. Lenc přihrál na modrou čáru Knotovi, jehož bombu tečoval před Machovským Michal Birner. Ještě ale nebylo hotovo. Rousek nahodil touš před bránu, kde jej usměrnil mezi Kváčovy betony Roman Horák. Duel tak dospěl do prodloužení.

„Pro ně to bylo hodně těžké, protože byli po zakázaném uvolnění. Řekli jsme si, že do nich půjdeme a vyšlo to. Neproměněné šance nás mrzely, ale stále jsme věřili, že to zvládneme. Musíme hrát furt stejně, nemáme co měnit,“ prozradil před nastaveným časem sparťanský útočník Lukáš Rousek.

Hosté byli v prodloužení o něco aktivnější, ale zřejmě největší šanci spálil Sobotka, který pálil z kruhu. Kváča byl připraven. V závěru prvního prodloužení se nechal vyloučit Lenc a Sparta si přenesla přesilovku i do druhého prodloužení. Na startu druhého prodloužení vypálil Košťálek a jeho ránu líznul před Kváčou Michal Řepík. Sparta tak vyhrála i druhý zápas v řadě a snížila stav série.

Semifinále play-off Tipsport extraligy – 5. zápas

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 3:2 ve druhém prodloužení (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0, 1:0)

Branky a asistence: 9. Polášek (Forman, Jandus), 55. Horák (Rousek), 81. Řepík (Košťálek) – 39. Vitásek (Lenc, Birner), 47. Birner (Knot, Lenc). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina – Brejcha, Pešek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Hráno bez diváků. Stav série: 2:3.

Sestavy

HC Sparta Praha: Machovský (Salák) – Košťálek, Němeček, M. Jandus, Polášek, O. Němec, Tomáš Dvořák, Jurčina – Řepík, Horák, Rousek – Tomášek, Sobotka, Forman – Zikmund, Pech, Buchtele – Dvořáček, Sukeľ, Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (J. Pavelka) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek, D. Špaček – Rychlovský, Šír, A. Dlouhý. Trenér: Augusta.