Ale moment, vážně byk tomuto husarskému kousku došlo poprvé? Správná odpověď zní: ano, pokud je řeč výlučně o play-off. Jinak však platí, že průkopníky v neprostupné divočině skoro nemožných obratů jsou a navždy zůstanou hokejisté Opavy. Ti na přelomu března a dubna v „naganském“ roce 1998 vyhráli extraligovou baráž proti Znojmu 4:3, i když ztratili první tři duely.

Udržet nervy na uzdě

„To už je pravěk,“ usmívá se obránce a opavský odchovanec David Galvas, který u toho byl přímo na ledě. Slezský celek tehdy hájil příslušnost mezi elitou, ale v baráži prohrál první dva domácí mače a neuspěl ani po přesunu série do Znojma.

Klíčový byl čtvrtý zápas. Orli se už viděli v nejvyšší soutěži, zatímco Opava se obdivuhodně kousla. „Bylo to nervózní utkání poznamenané řadou vyloučení. My jsme ho ale zvládli, a to nás nakoplo. Začali jsme si věřit. Skvěle chytal Rosťa Haas. Když jsme následně vyhráli i doma, věřili jsme, že to zvládneme. Bylo vidět, že hráči Znojma znervózněli,“ vzpomíná Galvas.

Jeho slova svědčí o tom, že v podobných situacích jsou častokrát důležitější nervy než svaly. Jakmile na mužstvo, které už už sahalo po postupu, spadne „deka“, může se stát cokoli. Dohánějící tým nemá co ztratit, zatímco soupeř se začne – třeba podvědomě – bát. „Osobně jsem nervózní nebyl. Jako mladý jsem byl rád, že vůbec mohu hrát,“ ohlíží se dnes pětačtyřicetiletý Galvas.

Diváci budou scházet

Opava tehdy se štěstím v prodloužení (podobně jako v úterý Sparta) srovnala sérii na 3:3 a rozhodující sedmý duel doma zvládla hladce 6:0. Znojmo se složilo. „Vzpomínám si ještě na skvělé fanoušky. Všechny zápasy byly vyprodané,“ dodává ještě Galvas.

V tomhle směru bude dnešní ostře sledovaný mač v O2 areně zcela určitě chudší: i když si vysloveně říká o nabité tribuny, musí se hrát bez diváků. „Je to velká škoda,“ mrzí sparťanského útočníka Miroslava Formana. On a jeho spoluhráči na tom byli po třech prohrách s Libercem prachbídně, ale i s pomocí dvou skvěle zvládnutých prodloužení dokázali skoro nemožnéa vydřeli sedmé utkání.

Dalo by se čekat, že právě z tohoto důvodu jsou na tom teď Pražané po psychické stránce lépe. Sami hráči se k tomu ale raději vyslovují opatrně. „Bude to vyrovnaný boj. Nemyslím si, že by jsme na tom byli líp než soupeř, je to prostě 3:3,“ konstatoval obránce Jan Košťálek. „Šance budou padesát na padesát,“ souhlasí liberecký forvard Dávid Gríger.

Výjimečný Trenčín

O mimořádnosti otočky z 0:3 na 4:3 svědčí fakt, že za celou dlouhou historii zámořské NHL k něčemu takovému došlo jen čtyřikrát, naposledy v roce 2014.

Také v evropských soutěží jde o vzácný jev: po jednom „veleobratu“ evidují finská liga, švýcarská liga i KHL. Raritou je Slovensko, kde k podobnému kousku došlo hned dvakrát, a pokaždé se o to postarali hokejisté Dukly Trenčín (v letech 2008 a 2011, v obou případech ve čtvrtfinále).

Do výběrové společnosti se dnes večer může zařadit také Sparta. Zvládne čtvrtý krok?