Sparta, Brno. Tady Tygrům výpalné nedají. Liberec zase ztratil...

Šest bruslařů na hřišti a tři body doma. Liberec to v závěru zápasu na ledě brněnské Komety zkusil a nevyšlo to. Severočeši naposledy získali po zlé sérii bod se silnou Spartou, na jihu Moravy už to neuhráli. Sice je už po šesti minutách nastartoval harcovník Klepiš, ale to bylo vše.

Brankář Lilberce Petr Kváča. | Foto: ČTK

Pak už se to hrnulo – o sedm minut později srovnal produktivní rekordman Mueller, navýšil Krištof a zakončil Mallet. Liberec, který poslední sezony experti hodnotí v extralize nahoře, tápe. Zatím to vypadá na boxovačku o postup do play off. HC KOMETA BRNO – BÍLÍ TYGŘI LIBEREC 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) Branky a nahrávky: 14. P. Mueller (Krištof), 24. Krištof (Kollár, P. Mueller), 60. Mallet (Krištof) – 6. Klepiš (A. Najman).

Rozhodčí: Lacina, Úlehla – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 26:25. Diváci: 5 844. HC Kometa Brno: Tomek – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši, Bartejs, D. Mikyska – Kollár, Krištof, P. Mueller – Zaťovič, P. Holík, L. Horký – R. Pavlík, Rákos, Vincour – Mallet, Dočekal, Magee. Trenéři: Kalous, Horáček a Kováčik. Bílí Tygři Liberec: Kváča – L. Šmíd, Vitásek, M. Rosandić, Melancon, Derner, M. Ivan – Birner, Filippi, Ordoš – Záborský, Gríger, M. Zachar – A. Najman, Klepiš, Faško-Rudáš – J. Vlach, P. Jelínek, Rychlovský – Klapka. Trenéři: P. Augusta a Jiří Kudrna.