„Po šesti zápasech trápení a po nervech v závěru jsme podali týmový výkon a urvali to,“ řekl zkušený liberecký bek Ladislav Šmíd.

Zápas pro tygří smečku přitom nezačal dobře, Motor po první třetině, kdy využil čtvrtou přesilovou hru Voženílkem, vedl, avšak domácí po trefách beků Šmída a Vitáska a té rozhodující snajpra Klepiše z 57. minuty otočili.

Hosté před koncem v 59. minutě Pechem jen snížili na konečných 3:2. Závěrečná power play přinesla ještě drama, avšak vyrovnat České Budějovice už nestihly.„Dali jsme góly, jaké jsme potřebovali, tlačili se před branku. Podržel nás brankář Kváči a nám spadl obrovský kámen se Spartou a teď se musíme připravit na pátek se Spartou,“ uvedl očividně spokojený Šmíd.Hostující brankář Dominik Hrachovina, který kryl 31 střel, si myslí, že jeho tým Liberci výhru daroval. „Do 40. minuty jsme vedli, pak jsme dvakrát nevyhodili puk z třetiny a domácí skórovali. Liberec má kvalitu, kterou ukázal, ale my jsme si to v určitých momentech prohráli sami. Já jsem tady prožil krásné měsíce a tak vřelé přivítání lidí jsem nečekal. Alespoň to mi udělalo radost."

A jak utkání viděli trenéři? „Jsme rádi, že jsme toto těžké utkání vyhráli. Čím déle série trvala, tím těžší to pro hráče na psychiku bylo. V některých fázích zápasu bylo vidět, jak může hlava výkon ovlivnit. Vážím si toho, že to kluci zvládli. Teď nás čeká další práce,“ prohlásil Patrik Augusta, kouč vítězného klubu.

„Jsme pořád nezkušený tým z toho pohledu, že si necháme dát gól v posledních vteřinách třetiny. Musíme být o dost zodpovědnější v momentech, kdy se utkání láme. Ve třetí části poté Liberec přidal a hrál velmi aktivně. Nám opět chyběla zkušenost k tomu, abychom tlak přestáli,“ uvedl Jaroslav Modrý, trenér HC Motor České Budějovice.

Nejvyšší soutěž pokračuje už v pátek, kdy pod Ještěd přijede ve šlágru 12. kola pražská Sparta. Litvínov, druhý zástupce severních Čech v extralize, bude hrát už o půl hodiny dříve na vítkovickém ledě.