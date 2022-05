Jak dlouho byste ještě takový zápřah vydrželi?

Moc dlouho už ne, bylo to hodně náročný. Všichni jsme rádi za konec, jenom škoda, že to neskončilo jinak.

Měli jste během těch dvou týdnů speciální režim?

Většinou to vycházelo na zápas a dva dny volna. Den po zápase jsme měli dobrovolný trénink, kam mohl jít jen kdo chtěl. Chodili jsme i do vířivky, do sauny. V den zápasu bylo povinné ranní rozbruslení, video rozbor, po něm nějaký oběd a už se šlo na led.

Co studijní povinnosti?

Někteří kluci studují dálkově, jiní mají běžnou docházku. Pro ty to teď bylo trochu náročnější. Ti šli ráno o zápase normálně do školy. Každý k tomu přistupoval jinak, někdo se na školu vykašlal, někdo ne.

Jak se změnila vaše hra od prvního prohraného zápasu až po strhující finále?

Plzeň na nás na začátku vlítla a my jsme vůbec nevěděli, jak na to reagovat. Nedokázali jsme jim ubránit přesilovky, nechali jsme si dávat góly v oslabení. To už se v Plzni změnilo a myslím, že to rozhodlo o tom, že jsme to ze stavu 1:3 dokázali dotáhnout až k sedmému zápasu.

Který zápas byl pro vás nejlepší?

Určitě ten šestý, kdy jsme v Plzni vyrovnali na 3:3, to byl ohromná euforie.

Myslíte si, že po téhle sezóně s povedeným závěrem mohou přijít nějaké nabídky a hokejové příležitosti pro juniorské hráče?

Určitě, víme, že nás během každého zápasu finále sledovala řada lidí z vedení klubů a scoutů a věřím tomu, že během tak náročných zápasů si někoho vyhlídli.

Máte nějaké konkrétní tipy, koho z vašeho by se to mohlo týkat?

Například výborně chytal Daniel Král. Sice měl jeden zápas pauzu, ale během posledních dvou utkání nás podržel a díky němu jsme se dostali až tam, kde jsme teď. A potom Filip Jansa, to je náš rozdílový útočník, který hrál výborně celou sérii.

Co vás čeká v nejbližších dnech?

Proběhla oslava, rozlučka se sezónou a s trenéry. A kluky čekají dva, tři týdny volna. Já osobně ještě přesný plán nemám, protože v juniorce končím.