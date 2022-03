„Převládala ve mně prázdnota. Asi mi to úplně ještě nedochází, že už je konec,“ popisoval Šmíd své dojmy po vyřazení ve čtvrtfinálové sérii od Sparty. „Možná se směji, ale uvnitř jsem smutný,“ vyprávěl novinářům.

Šestatřicetiletý zadák strávil většinu kariéry v zámoří. V NHL odehrál za Calgary a Edmonton přes pět set utkání. S mateřským Liberec se chtěl rozloučit ziskem titulem. To ale nevyšlo.

Just a quick stop in Toronto to finally bring my babies back to Czech. Couldn’t be happier right now!!!❤️? pic.twitter.com/s3f7QuNxOE