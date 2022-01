Litvínovský Straka řádil hattrickem. Liberec těsně složil Spartu

„Už minulý zápas v Plzni nás nakopl a přenesli jsme si to do úvodu dnešního zápasu. Jsem rád, že jsme těžký šestibodový zápas zvládli,“ uvedl liberecký mazák Ladislav Šmíd, jenž se po zranění zad vrátil do sestavy a odehrál 29:09 minuty: „Záda drží, jsem rád, jen si po tom výpadku musím zvyknout na extraligové tempo.“„Jsme rádi, že jsme navázali na dobrý týmový výkon, který jsme předvedli v zápase s Plzní. Povedl se nám začátek, odskočili jsme na 3:0, samozřejmě jsme si ale stále byli vědomi ofenzivní síly soupeře, takže nám bylo jasné, že nás do konce nečeká nic jednoduchého. Celých šedesát minut jsme ale hráli zodpovědně, což nám přineslo vítězství. Jedinou temnou stránkou na tomto utkání je to, že nemohl přijít plný stadion, diváci by si to rozhodně užili,“ uvedl liberecký trenér Patrik Augusta. Zatímco domácí slavili, v táboře poražených dobrá nálada logicky nepanovala. „Inkasovali jsme tři rychlé góly a pak tahali za kratší konec. Když jsme se do dostali na kontakt, tak jsme inkasovali další gól a bylo hotovo. Je to škoda,“ uvedl Adam Polášek, jedna z hvězd sparťanského týmu.„Nepovedl se nám vůbec začátek, rychle jsme prohrávali 0:3. Poté jsme se trochu zmátořili a snížili na 2:3, měli jsme i několik šancí na vyrovnání, bohužel jsme je ale nevyužili. Hráli jsme špatně v přesilovkách, v kterých jsme si mohli pomoct. Jinak kluci bojovali, tentokrát to však nestačilo,“ dodal sparťanský kouč Josef Jandač.Už v úterý se tygří smečka představí na ledě brněnské Komety.