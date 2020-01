Sparta vstoupila do letošní sezony s novým motivačním heslem: „Nezastavíš!“. Ze začátku ročníku toto krédo celkem naplňovala, protože zaznamenala dvě série, během kterých vyhrála v devíti zápasech v řadě. Pak ještě přišla šňůra pěti duelů bez porážky, ale v poslední době se hráčům z hlavního města moc nedaří.

Z předchozích pěti střetnutí vydolovali jen dva body za výhru v prodloužení nad Pardubicemi. Za zmínku hlavně stojí domácí nezdar s Kladnem 4:8, při kterém řádil Jaromír Jágr.

Nedávné výpadky tak stáhly Spartu z čela soutěže a v současné době je na třetí pozici s mankem sedmi bodů na první Liberec.

Jeden primát ale svěřencům Uweho Kruppa a Jaroslava Nedvěda přeci jen patří. Jsou totiž nejlepším mužstvem na hřištích soupeřů, kde získali už 36 bodů.

V tabulce domácích zápasů figurují až na šesté příčce. Zároveň se mohou pyšnit druhým nejlepším útokem.

Vedení pražského klubu v minulých dnech prodloužilo smlouvy se svými stálicemi.

NÁVRAT NEUVIRTHA

Dres s velkým písmenem S na hrudi budou nadále oblékat Michal Řepík a Miroslav Forman. Do Sparty se navíc vrátil brankář Michal Neuvirth. „Chci hlavně pomoci týmu, klukům v šatně, ať už budu chytat nebo ne. Kdybych nechytal, budu rád rozebírat gólmany na druhé straně a pomáhat našim klukům v tom, aby byli ještě lepší,“ přiznal pro klubový web Neuvirth.

Nejproduktivnějším hráčem týmu je bývalý Tygr Michal Řepík, který nasbíral 29 bodů za 16 gólů a 13 asistencí. Zároveň je i nejlepším střelcem kádru.

Kromě Michala Řepíka má libereckou minulost za sebou také Marek Kvapil, který je ale ve stavu zraněných. Asistent trenéra Jaroslav Nedvěd rovněž působil pod Ještědem.

Brankoviště Sparty okupují Matěj Machovský a Jakub Sedláček. O něco lepší statistiky má prvně jmenovaný, který navíc odchytal i více utkání.

BÍLÍ TYGŘI LIBEREC

Liberec se za poslední dva týdny prezentuje nevyrovnanými výsledky. Vítězství střídají porážky. Tygři se ale díky úchvatné sérii, během které bodovali v šestnácti partiích v řadě, vyhoupli na první místo v tabulce. Tuto šňůru zahájili paradoxně na ledě pražské Sparty.

ATRAKTIVNÍ MAČ

Družina trenéra Patrika Augusty se bude chtít pokusit o další bodový přísun na liberecké konto a s výjimkou Sparty a Mladé Boleslavi k tomu bude mít v následujících kolech příznivé soupeře.

„Pro diváky je to určitě hodně atraktivní a pro nás samozřejmě taky. Na druhou stranu je to ale zápas jako každý jiný. Jedná se o utkání, po kterém můžeme odskočit v tabulce. Určitě to takhle vnímáme a chceme uhrát rozdílové body, které nám mohou ve finále pomoct,“ řekl útočník Bílých Tygrů Radan Lenc.

„Určitě musíme být aktivní a nekomplikovat si věci v obranném pásmu. Sparta má výborné hráče do útoku a pro každý tým je nepříjemné, když se pořád musí bránit. Nejlepší obrana je útok. Do zápasu půjdeme s co nejjednodušším plánem a věřím, že vyhrajeme,“ uzavřel Lenc.

NEJLEPŠÍ ÚTOK A OBRANA

Severočeši v dosud poslední utkání porazili Mountfield HK 5:1 a na čele ligy mají náskok pěti bodů na druhou Plzeň. Zároveň disponují nejlepším útokem a nejlepší obranou v celé soutěži.

Liberci se daří doma i venku. V obou statistikách patří k tomu nejlepšímu, co Tipsport extraliga nabízí. Mezi svými mantinely jsou vůbec nejúspěšnější.

Nejproduktivnějším Tygrem je Libor Hudáček (22+22), kterému zdatně sekunduje Michal Birner (14+29). Hudáček má na svém kontě zároveň také nejvíce vstřelených gólů z celého týmu.

Brankářům napříč celou extraligou nadále vládne Dominik Hrachovina (1,64 G/Z, 93,85 %).

Dokáže Liberec porazit Spartu i počtvrté v sezoně, nebo budou slavit Pražané?