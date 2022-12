Jenže Kudrna ve 47. minutě srovnal a v 55. minutě dostal Litvínov do vedení.

Definitivní tečku dal zápasů trefou do prázdné branky další slovenský forvard Matúš Sukel. Litvínov tříbodový import už potřeboval jako sůl a divákům jako bonus ještě nabídl parádní a příjemné drama.

Byli jste na hokeji? V hledišti byli naháči z Hané i pohledné fanynky Vervy

Libereckým Tygrům los poslal do cesty podobný kalibr jako Litvínovu. Pod Ještěď dorazil druhý celek elitního pořadí z Vítkovic. Severočeši poslední dva zápasy vyhrály, dokonce vyzráli i na extraligového lídra z Pardubic a to na jeho ledě. Chuť na další bodový zákusek tedy řádná.

Ve vyrovnaném zápase dostal domácí Liberec do vedení už po čtyřech minutách hry Bulíř. Hosté z Vítkovic si počkali na srovnání až do druhé periody, kdy přesně mířil exbrněnský kanonýr Peter Mueller. Ten dokonce svým druhým gólem ve třetí třetině dostal hosty do vedení, ale Tygři našli odpověď v osobě Martina Faško-Rudáše. Vyrovnaný duel nakonec musely rozříznou až penalty, ve kterých bonusový bod Vítkovicím zajistil Marosz.

Jeřábková se těšila na Most a nešetřila ho. „Holky musí sbírat zkušenosti!“

Extraliga pokračuje dalším kolem už v úterý, kdy se Verva představí na ledě silných Pardubic (18.00) a liberečtí Tygři budou doma hostit pražskou Spartu (18.00).

Liberec – Vítkovice 2:3 SN (1:0, 0:1, 1:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 4. Bulíř (Frolík), 54. Faško-Rudáš (Flynn) – 31. Mueller (Krieger), 44. Mueller (Mikuš), rozh. náj. Marosz.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Neužil) – Balinskis, Nedomlel, Ivan, Melancon, Derner, Kolmann, Aubrecht – Birner (A), Filippi, Ordoš – A. Najman, Bulíř (C), Frolík – Flynn, Šír, Faško-Rudáš – Dlouhý, Jelínek (A), Rychlovský.Trenér: Patrik Augusta.

Litvínov – Olomouc 5:3 (0:1, 2:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 33. Freibergs (Estephan, Š. Stránský), 38. Zygmunt (Strejček, Freibergs), 47. Kudrna, 55. Kudrna (Jurčík), 60. Sukeľ – 6. Bambula (J. Káňa, Knotek), 24. Olesz (Navrátil, Rašner), 37. Rutar (Navrátil).

HC VERVA Litvínov: Zajíček (Godla) – Zile, Zeman, Strejček, Freibergs, Demel (A), Wesley, Šalda – Kudrna, Sukeľ (C), Zdráhal (A) – Š. Stránský, Estephan, Abdul – Straka, Gut, Hlava – Havelka, Jurčík, Zygmunt. Trenér: Karel Mlejnek.

Liberecké futsalové derby pro Pampuch