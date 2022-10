Krušnohorci poprvé od začátku střetnutí nasadili nového reprezentačního brankáře Mateje Tomka, který v jedenácté minutě přihlížel jak skóre duelu otevírá jeho spoluhráč Patrik Demel. Jenže domácím stačilo pár vteřin a všechno bylo zase jinak, když vyrovnal domácí Schleiss. Škodováci do konce třetiny zápas otočili a dostali se do vedení z hole Maláta.

Po půl hodině hry misky vah srovnal litvínovský Gut, ale Plzeň se ukázala jako tým závěru třetin, kde odskočila do jednobrankového vedení zásluhou Kodýtka. O dvě branky to pak bylo v poslední periodě, kdy Západočechy dostal do trháku ve 47. minutě Dvořák. Na to už hosté odpověď nenašli a dokázali pouze snížit, když v 51. minutě překonal domácího Svobodu Hlava. I přes snahu se dotáhnout už chemici na Plzeň nevyzráli.

Fotbalovým výsledkem 0:0 skončil duel v Pardubicích, kam přijel Liberec. Rozhodlo se tak až v prodloužení, kde se prosadil pardubický Lukáš Radil.

FOTO: Televizní kamery přinesly radost Mojžíři. Klášterec po druhé brance odpadl

PLZEŇ – LITVÍNOV 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 12. Schleiss (Rekonen, Kaňák), 20. Malát (Suchý, Mertl), 40. Kodýtek (Hrabík, Rekonen), 47. A. Dvořák (Kaňák, Budík) – 11. Demel (Sukeľ, Š. Stránský), 30. Gut (Zile, Freibergs), 51. Hlava (Š. Stránský, Jaks). Rozhodčí: Úlehla, Ondráček – Brejcha, Malý. Vyloučení: 7:4. Využití: 1:2. Diváci: 4 176.

PARDUBICE – LIBEREC 1:0 PP (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)

Branka a nahrávky: 63. Radil (Čerešňák, Zohorna). Rozhodčí: Hribik, Veselý – Špůr, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 8 699.