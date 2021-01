Ve 33. kole hokejové extraligy byla na programu mimo jiné bitva severu proti jihu. Bílí Tygři vyzvali České Budějovice, které se pod Ještědem ukázaly po osmi letech. Liberec potvrdil roli jasného favorita a zničil Motor 7:0.

Autor hattricku proti Českým Budějovicím Jaroslav Vlach. | Foto: ČTK

Do sestavy Bílých Tygrů se po několikazápasové pauze vrátili Dávid Gríger a Michal Bulíř. Mezi tři tyče se opět postavil Petr Kváča a na soupisce už není Tomáš Rachůnek, který se vrátil zpět do Karlových Varů. Do hry nezasáhl ani Ladislav Šmíd. Budějovice se představily už i s novou posilou Gabinem Villem a navrátilcem Conorem Allenem.