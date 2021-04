„Jsem hrdý na náš výkon. Bohužel to nedopadlo tak, jak jsme si přáli. Myslím si, že Sparta dokonale využila domácí prostředí se vším všudy,“ pronesl trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta.

„Byl to skvělý play-off zápas. Oba týmy předvedly velmi dobré výkony, bylo to opravdu velmi vyrovnané, takhle by mělo vypadat play-off. My jsme byli šťastnější a dali jsme gól v prodloužení,“ pochvaloval si kouč Sparty Miloslav Hořava.

Pražané se mohou stát prvním týmem v historii play-off, který otočí sérii z 0:3 na 4:3 na zápasy. Tento husarský kousek se ještě nikdy nikomu nepovedl. Sparta už dvakrát utekla hrobníkovi z lopaty a odvrátila konec sezony.

Šestý duel semifinále mezi Libercem a Spartou se hraje na libereckém ledě dnes od 17 hodin. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport.