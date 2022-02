„Jsme rádi, že jsme nakonec základní část vyhráli. Měli jsme dobrý finiš. Série proti Liberci bude těžká, to je prostě play-off. Naším cílem je celou soutěž vyhrát. Co dál? Případný postup do druhé ligy by záležel na financích. Proti Slavoji bychom měli být kompletní, bude chybět Vojtěch Sedmík, který má kvůli zranění ramene po sezóně,“ říká Michal Kejmar, kouč jičínských hokejistů.

Turnovští dlouho celé soutěži kralovali, ke konci ale ztratili dech. „Na konci jsme měli slabší chvilku, nedá se nic dělat. Na derby s Lomnicí se těšíme, letos má dobrou sezonu. Věřím, že dorazí hodně diváků a pomůžou nám k postupu. Měli bychom být kompletní. Rádi bychom celou soutěž vyhráli, ale za postupem do druhé ligy se rozhodně nehrneme,“ řekl s úsměvem Vladimí Jágr, předseda HC Turnov.

Lomnice nad Popelkou nenašla v novém roce přemožitele a do klíčové části sezony jde po sérii dvanácti výher v řadě. „Postup do play off, byl prvotní cíl, další by při ideálním scénáři byl postup do finále. Jdeme ale po jednotlivých krocích. Věřím, že podáme mmaximální výkon. Pokud by se nám postup podařil, tak nějakou vizi máme, ale vedení klidu ji ještě řeší,“ uvedl před startem třízápasové série s Turnovem Jan Motejlek, místopředseda HC Lomnice nad Popelkou.

Lomnice na páteční duel s Turnovem dokonce vypravuje autobus s fanoušky.

Semifinálové série startují už dnes. Od 18 hodin se hraje duel Jičín – Slavoj Liberec, o hodinu později se rozehraje derby Turnov – Lomnice. V neděli 27. února jsou na programu odvety. V Lomnici se hraje už od 17 hodin, na ledě Liberce se bude začínat od 19.30.