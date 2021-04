Svěřenci trenérů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače ovládli základní část, když v 52 zápasech nasbírali 108 bodů. Do play-off tak vstupovali z nejvýhodnější možné pozice. Sparťané v průběhu ročníku zaznamenali šňůru devíti vyhraných utkání v řadě a i díky tomuto počinu slavili zisk Prezidentského poháru.

Ve čtvrtfinále narazila Sparta na Olomouc, která senzačně vyřadila v předkole Plzeň. Tým z hlavního města ale nedopustil další překvapení a Hanáky vyprovodil rychle 4:0 na zápasy.

„I když jsme celou sérii vyhráli 4:0, musím říct, že Olomouc hrála výborně. Přesně to, co jsme čekali. Hráli houževnatý důrazný hokej, proti němuž se strašně těžko prosazuje. Byť to výsledkově vypadá jednoznačně, ten obraz na ledě jednoznačný nebyl,“ řekl po skončení čtvrtfinále trenér Sparty Josef Jandač.

Během pauzy vedení Sparty prodloužilo smlouvu s obráncem Adamem Poláškem. Velkou formu chytil brankář Alexander Salák, který v play-off inkasoval ve čtyřech duelech jen třikrát. Má tedy průměr necelý gól na zápas a úspěšnost zákroků 97,35 %. K tomu má ve statistikách ještě dvě čistá konta.

Říká se, že v bojích o titul hraje hlavní roli muž s maskou, což Pražané doslova naplňují. Ovšem nyní je čeká těžší překážka v podobě Bílých Tygrů. „Víme, že je Liberec skvělý a silný tým. Každý den se připravujeme fyzicky i takticky, čeká nás velký a vyrovnaný boj,“ věští útočník Sparty Roman Horák.

„To je taková mediální strkanice. Určitě nám nevadí, že jsme postaveni do role favorita, ale víme, že bez poctivé práce neuspějeme. Nezáleží, kdo co říká před sérií, protože jména na papíře vám zápasy nevyhrají,“ odvětil Horák na dotaz, zda souhlasí s postavením svého mužstva v roli favorita.

„Mužstvo je za celé roky vycepované a má hraje dobře systémově. V posledních letech hráli play-off dobře a jsou na ty zápasy zvyklí, což jejich největší zbraň,“ říká o nejbližším soupeři kouč Jandač.

Bílí Tygři Liberec

Severočeši bojovali až do konce základní části o čtvrtou příčku v tabulce, která ja nakonec katapultovala přímo do čtvrtfinále. Po 52 střetnutích si na své konto připsali 93 bodů. Bílé Tygry postihl na přelomu listopadu a prosince výpadek v podobě pěti porážek za sebou. V lednu však bodovali v jedenácti partiích po sobě, což byla nejpovedenější část sezony.

Ve čtvrtfinále se Liberec utkal s Hradcem Králové. První klání se nejprve vyvíjelo lépe pro Mountfield, který vedl už 3:0, ale domácí průběh otočili a v prodloužení získali první bod. Od té doby prakticky kralovali a Východočechy poslali na dovolenou poměrem 4:0 na zápasy.

„Už v základní části jsme dokázali, že můžeme porazit úplně každého, pokud budeme hrát to, co umíme. Já v náš tým věřím, určitě se budeme prát a bojovat o každý bod,“ vyhlíží další bitvy kapitán Liberce Petr Jelínek.

Vedení Bílých Tygrů před několika dny oznámilo prodloužení smluv s některými hráči. Pod Ještědem zůstávají brankář Jaroslav Pavelka, obránci Lukáš Derner, Mislav Rosandič, Ronald Knot a útočníci Michal Birner, Jaroslav Vlach, Adam Najman a Jan Šír.

Také v play-off bude družina trenéra Patrika Augusty hodně spoléhat na výkony brankáře Petra Kváči, který byl v základní části statisticky nejlepším gólmanem celé soutěže. Svoji formu potvrzoval i proti Hradci a i ve vyřazovací fázi patří k absolutní špičce.

„Sparta disponuje opravdu kvalitním týmem. Pokud budeme chtít postoupit, tak všichni naši hráči budou muset každé utkání odvést výkony na hranici možností, abychom takhle silného soupeře vyřadili. Pražané jsou jasnými favority,“ je přesvědčen liberecký útočník Michal Birner.

Semifinále mezi Spartou a Libercem začíná v sobotu 3. dubna od 17 hodin (ČT Sport) a pokračuje v neděli 4. dubna od 15 hodin (O2 TV Sport).