„Po letním udržení sestavy jsme do sezóny vstupovali se dvěma základními cíli. Prvním je jednoznačně účast v play off, ideálně s přímým postupem z šestého místa po základní části, alternativně postup přes předkolo play off. Druhým cílem byl celkový herní posun týmu a přiblížení nejlepším týmům Superligy. Mužský tým se aktuálně pohybuje na rozmezí play off, herní posun a přiblížení se nejlepším týmům se však realizovat úplně nepodařilo,“ řekl ke změně v tiskové zprávě prezident libereckého klubu František Příhoda.