„Podali jsme výborný týmový výkon, což se odvíjelo od našeho dobrého pohybu. Byli jsme produktivní a vyšla nám koncovka. Jsme rádi, že jsme utkání v Boleslavi, které je vždycky těžké, dokázali vyhrát,“ řekl liberecký asistent trenéra Jiří Kudrna.

Petr Haken z trenérského štábu BK Mladá Boleslav, viděl zásadní problém v první třetině. „Vstup do zápasu jsme prospali. Nebo ne prospali, ale nebyli jsme prostě stoprocentní. Naopak Liberec byl do utkání dobře nastavený. Mohu vyzdvihnout jenom druhou třetinu, kde jsme se dotáhli i ve skóre, ale bohužel pak přišel gól na 5:3. Liberec si zasloužil vyhrát.“

Podobně mluvili i boleslavští hokejisté. Třetí letošní derby s Libercem pro Středočechy nedopadlo podle představ „Musíme na nepovedený zápas zapomenout co nejrychleji. Dostat sedm branek doma před plným publikem není dobré,“ uvedl pro klubový web boleslavského klubu útočník Pavel Kousal: „Špatně jsme vstoupili do zápasu, dělali jsme spoustu chyb. Liberec měl i spoustu přečíslení. Těžko se mi utkání hodnotí.“

Kousala mrzela hlavně úvodní dvacetiminutovka. „V hlavách jsme asi ještě byli pod stromečkem. Ve druhé třetině jsme se zlepšili, ale v třetí zase bohužel dostali dva góly,“ uvedl.

Tygří smečka odjížděla pod Ještěd s dobrou náladou. „Vyšly nám přesilovky, díky kterým jsme odskočili na větší rozdíl. Uklidnil nás hlavně pátý gól, pak nám to tam napadalo. Snad to přeneseme do dalších zápasů,“ uvedl zkušený 38letý liberecký útočník Petr Jelínek.

Hned třemi kanadskými body se na vítězství podílel o patnáct let mladší další liberecký forvard Oscar Flynn, který ještě v minulém ročníku oblékal právě dres Středočechů. „Nakonec to pro nás skončilo dobře, napadalo nám to tam a jsme moc rádi, že jsme tenhle speciální zápas vyhráli za tři body. Do druhé třetiny jsme nevstoupili dobře, nechali jsme je se nadechnout. Poté jsme naštěstí dali další gól, což nás opět uklidnilo. Domácí sice stále bojovali a pracovali dál, náš náskok byl už ale velký,“ řekl Flynn pro klubový web.

Zápas v Mladé Boleslavi pro něj byl zvláštní. „Pro mě budou vždy speciální. Rád jsem kluky viděl, v některých soubojích mi to trochu dali sežrat, ale to k tomu patří. Hlavní je, že jsme to nakonec zvládli, sedm gólů jsme na venkovním hřišti snad ještě nedali, takže jsme opravdu spokojeni.“

Už ve středu liberecký tým přivítá před vlastním publikem v Home Credit Areně Plzeň. Zápas tabulkových sousedů začne v 18.00.