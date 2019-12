Prestižního turnaje za mořem se účastnili i čtyři Bílí Tygři. Na turnaj odcestoval gólman Dan Král, bek Jakub Šedivý a útočníci Petr Gajda s Adamem Měchurou. Druhý zmiňovaný si pochvaloval atmosféru i získané zkušenosti.

Co vám probliklo hlavou, když jste dostal pozvánku na World Hockey Challenge?

Zrovna jsem přicházel z tréninku do šatny, kde jsem se koukl na mobil a měl jsem na displeji spoustu gratulací. Byl jsem opravdu šťastný, že jsem pozvánku dostal. Pro můj ročník je akce vrcholem dosavadní kariéry a zatím nejdůležitějším turnajem pro naši budoucnost.

Cesta do Kanady spojená s hokejem je obecně asi splněným snem každého hokejisty, ne?

Kanada je hokejová země a lidé tam hokej doslova žerou. Na každý zápas přišlo hodně diváků, bylo úplně jedno, kdo s kým zrovna hrál. Určitě zajímavá zkušenost.

Překvapilo vás něco? Ať už třeba v zemi, nebo přímo z věcí týkajících se hokeje?

Ochota místních lidí. Všechno, co jsme chtěli do kabiny nebo na hotel, nebyl žádný problém. Hokejově se docela potvrdilo to, co jsem si myslel… Tvrdý, velmi rychlý hokej na malém hřišti.

Bylo pro vás jednodušší jet na tak velkou akci, když jste měl celou dobou v týmu spoluhráče z klubu?

Určitě jsem byl rád, že kluci jeli. Máte lepší pocit, když je s vámi parťák, s nímž si opravdu rozumíte. Na druhou stranu jsme měli skvělou partu, což jsme předvedli v zápasech, kdy jsme se semkli a šli pořád dopředu.

Jaké jste si dali v kabině cíle před začátkem?

Chtěli jsme, a to pro nás bylo hlavní, zlepšovat naši hru od začátku turnaje do konce. Myslím, že se nám cíl podařilo splnit. První zápas nebyl úplně optimální, ale nakonec jsme došli až do boje o medaile.

Zvyšoval kouč před vyřazovací fází hlas? Nebo jak vás motivoval? Ve skupině jste prohráli všechny tři zápasy.

Byli jsme nastavení tak, že jdeme další utkání vyhrát, ať už se děje cokoliv. Všichni úspěchu věřili, což bylo na ledě vidět. Byli jsme sebevědomí a koncentrovaní, což myslím, že nakonec rozhodlo.

Asi přišla velká euforie, když jste přejeli Švédsko 5:1, že?

Obrovská. Ten zápas nám sednul ve všech směrech, dali jsme góly v přesilovkách a výborně nám zachytal brankář. Řekl bych, že jsme byli opravdu lepší než soupeř a zaslouženě jsme vyhráli.

Tak vysokou výhru jste ale asi nad vítězem skupiny B nečekali…

Hecovali jsme se navzájem nejen v kabině, ale i na střídačce během zápasu. Byl to zápas o nervech, museli jsme být disciplinovaní, nesměli jsme oplácet, protože Švédi měli výborné přesilovky a dokázali z nich trestat.

Rusko bylo v semifinále nad vaše síly?

Bylo to o prvním gólu, který dali bohužel Rusové. My naopak netrefili prázdnou bránu a trápili se celé utkání s produktivitou. Nemyslím, že jsme byli horší tým, spíš jsme si vybrali štěstí už ve čtvrtfinále se Švédskem.

A co utkání o bronz s Kanadou „White“? Byli jste všichni přesvědčení, že medaili nakonec získáte?

Trochu jsme věděli, co od soupeře můžeme čekat, protože jsme s ním hráli už ve skupině. V kabině jsme si řekli, že do zápasu jdeme jako favoriti a že do něho musíme dát maximum. Průběh byl vyrovnaný, konec jsme si zdramatizovali, když jsme dostali vyrovnávací gól asi půl minuty před koncem, ale pořád jsme věřili a nevzdali to. V prodloužení měly obrovské šance oba týmy, 14 vteřin před koncem jsme skórovali my a pak začala pravá nefalšovaná radost.

Kam jste si medaili vystavil?

Přivezli jsme ji ukázat do Liberce a pak jsem si ji odvezl domů do vitríny.

Jak vůbec na úspěch reagovalo okolí?

Myslím, že lidé, kteří turnaj sledovali, by se nám na začátku asi vysmáli, kdybychom jim řekli, že přivezeme bronz. Ale o tom to je. Překvapili jsme, fanoušci byli šťastní a gratulovali nám. Dokonce jsme se dostali až do kanadské televize.

Co o vás zaznělo?

Běžela reportáž z turnaje, kde o nás říkali, že jsme překvapili a uhráli bronz. A také běžel v televizi náš poslední zápas na turnaji. Super zážitek.

Oslava proběhla?

Nějak extra jsme ani medaili neslavili. Hned po zápase jsme slavili v kabině, když byla euforie, ale pak už jsme se připravovali na cestu domů.

Je právě mezinárodní konfrontace nejlepší zrcadlo? A motivace…

Obrovská motivace… Jsem strašně rád, že jsem na turnaji mohl být, otevřel mi oči. Přijela spousta hráčů, kteří jsou skvělí a už v tak nízkém věku hrají v Americe nejvyšší juniorskou ligu.

Co vaše další osobní cíle do budoucna?

Momentálně se soustředím na juniorku, se kterou musíme udělat horní skupinu. Dále přijdou reprezentační srazy a utkání, tak uvidím, jestli přijde další nominace.

Máte za sebou 19 zápasů v juniorce Bílých Tygrů, na kontě tři body. Mohlo by to být lepší, nebo jste se svými výkony spokojený?

Lepší to může být vždycky. Nemám roli v týmu takovou, abych dělal body, ale když se zrovna zadaří, jsem rád. Rád přispěju týmu gólem, nebo přihrávkou.

Velká vidina jsou asi Benátky nad Jizerou, co? Kolik vám k nim schází?

Určitě je start za Benátky v Chance lize můj velký osobní cíl. A co mi schází… Záleží na trenérech, jestli dostanu důvěru, či ne.

Výsledky národního týmu do sedmnácti let na World Hockey Challenge

Skupina A: Česko – USA 1:10

Skupina A: Česko – Kanada Black 4:5 po sam. náj.

Skupina A: Česko – Kanada White 0:3

Čtvrtfinále: Česko – Švédsko 5:1

Semifinále: Česko – Rusko 0:4

o 3. Místo: Česko – Kanada White 3:2 po prodl.

Konečné pořadí World Hockey Challenge 2019

1. místo: Rusko

2. místo: USA

3. místo: Česko

4. místo: Kanada White

5. místo: Kanada Red

6. místo: Švédsko

7. místo: Finsko

8. místo: Kanada Black

Kryštof Rossmann