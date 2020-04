Za normálních okolností bychom na tuto komedii režiséra Zdeňka Trošky ve sportovní rubrice neodkazovali. Jenomže ve filmu Babovřesky 2 se představilo i pět českých hokejistů: Ondřej Pavelec, Jakub Kovář, Jakub Voráček, Jiří Tlustý a Radek Smoleňák.

Čeští hokejisté ve filmu Babovřesky 2: zleva Jakub Voráček, Jiří Tlustý, Radek Smoleňák, Jakub Kovář a Ondřej Pavelec. | Foto: TV Nova

Hráči přijeli navštívit svého kamaráda a spoluhráče na chalupu, což neunikne pozornosti drbně Horáčkové, která neváhá a vybíhá hokejové hvězdy přivítat.

Horáčkovou trkne nápad, že by kvůli hokejistům pozvala svoji vnučku, která by se mohla jednomu z hráčů zalíbit a měla by o zbytek života postaráno.