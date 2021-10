/FOTOGALERIE/ Libereckým hokejistům se vrací forma. Po dvou posledních domácích výhrách vezou tři body i zvenku, když v chomutovském azylu přemohli 4:2 kladenské Rytíře.

Liberec porazil Kladno na "jeho" ledě 4:2. | Foto: Roman Dušek

Liberecký zadák Lukáš Derner prorokoval po posledních výsledcích Tygrů odraz k lepším zítřkům a evidentně se prorocky trefil. Liberec se do Kladna zakousl a v úvodní třetině v rozmezí od osmé do dvanácté minuty se postupně po chybách kladenské obrany prosadili Dlouhý, Vlach a Rosandič. Rytíři to ale nezabalili a dvěma góly se v prostřední třetině dostali Tygrům za krk. V samém závěru pak vsadili vše na poslední kartu a odvolali brankáře Bowa a Severočeši je potrestali čtvrtou brankou do prázdné klece.