Nebyl to ideální start, když už v desáté vteřině utkání skóroval Kusý a poslal Rytíře do vedení. Tomáš Filippi sice v páté minutě srovnal, ale domácí se ve druhé periodě prosadili dvakrát za sebou a rázem vedli 3:1. Nakonec se však ukázalo, že to byly jejich poslední góly v zápase. Od té doby mířili přesně Rychlovský, Vlach, Bulíř a dvakrát za sebou opět Rychlovský, čímž otočili vývoj utkání a zvítězili vysoko 6:3.

Liberec převedl na Kladně skvělý obrat. | Foto: Roman Mareš

„Připravovali jsme se na těžký zápas. Věděli jsme, že domácí budou velice aktivní a budou bruslit. To se potvrdilo do puntíku. Z rychlého agresivního forčeku jsme obdrželi první branku, což bylo přesně to, jak jsme začít nechtěli. Domácí na nás vlétli a myslím si, že to, že jsme z první třetiny odešli s remízou 1:1, pro nás bylo super,“ hodnotil první dějství asistent trenéra Jiří Kudrna pro klubový web.

Utkání rozhodly čtyři branky Tygrů v posledním dějství. „Myslím si, že byli domácí dvě třetiny výrazně lepším týmem. My si do třetí části řekli, že nemáme co ztratit a pokusili jsme se zjednodušit naši hru a rychle dávat kotouče z obranného pásma. Samozřejmě jsme si chtěli udělat dobré vstupy do pásma soupeře, a to se nám podařilo. Vstřelili jsme ve třetí třetině rychlé branky a tím jsme se dostali nahoru na koně. Obraz hry se trochu změnil, ale jsme samozřejmě šťastní, že jsme utkání dotáhli a vyhráli,“ radoval se Kudrna.

Slovan udolal Budějovice. Zaplaťpánbůh, oddechl si Kozel

Útočník Jakub Rychlovský se svým nadřízeným souhlasil. „První půlka zápasu od nás nebyla dobrá. Na Kladně je to vždy mimořádně těžké, my jsme ale celé utkání věřili. Štěstí se pak naklonilo na naši stranu a dali jsme góly. Jsme za vítězství rádi. Myslím si, že teď bude reprezentační pauza určitě příjemnější,“ těší se na krátký odpočinek.

Ze zápasu si jako suvenýr odváží puk za vstřelený hattrick. „Doma v pokoji u rodičů ve Vrchlabí mám takovou vitrínu, kam si odmala dávám různé medaile. Takže asi tam půjde i kotouč,“ prozradil mladý útočník.

Po třech kanadských bodech proti Litvínovu zapsal další čtyři hned v následujícím utkání s Kladnem. Čím to je? „Strašně si to teď užívám. Hokej je můj život, baví mě chodit každý den na zimák a dávám do toho sto procent. Doufám, že tohle je odměna za to, co tomu dávám. Jsem za to vděčný, ale hlavně jsem rád za týmová vítězství,“ řekl Rychlovský šťastně.

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 3:6 (1:1, 2:1, 0:4)

Branky a nahrávky: 1. Kusý (Klepiš, Tralmaks), 23. Strnad (Hejda), 34. Klepiš (Dotchin, Kusý) – 5. Filippi (Vlach), 35. Rychlovský (Filippi), 42. Vlach (Klíma, Pérez), 44. Bulíř (Rychlovský, Knot), 45. Rychlovský (Vlach), 58. Rychlovský (Filippi, Knot). Rozhodčí: Hribik, Kika – Ondráček, Thuma. Vyloučení: 9:7. Využití: 1:1. V oslabení: 1:2. Diváci: 2739. Střely na branku: 33:24.

Sestavy:

Kladno: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček – Kusý, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Frolík – Strnad (A), Babka, Jarůšek – Smoleňák (C), Melka, M. Procházka.

Liberec: D. Král (Schnattinger) – McCoshen, Knot, Budík, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), A. Najman, Bulíř (A) – Pérez, Vlach, Klíma – Pekař, Šír, Dlouhý.