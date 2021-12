Derby nebylo pro Vervu žádnou růžovou romantickou procházkou, Liberec totiž v posledních duelech vykazoval parádní formu. Teď ale narazil. Možná je to i tím, že Krušnohorci Tygrům "nevoní". Letos s nimi prohráli potřetí. "Asi je to opravdu náš neoblíbený soupeř. Předtím jsme zase čtyřikrát vyhráli, tentokrát to ale bohužel nevyšlo. Zároveň jim to už ani nemůžeme oplatit, leda bychom se potkali v play off," řekl po zápase liberecký Jan Ordoš. Snad jeho slova budou prorocká, protože Verva si play off přeje určitě zahrát, je to jeden ze sezónních cílů.

Konec sérií. Derby severu v Liberci vyhrál po boji 3:2 Litvínov