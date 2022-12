Oscar Flynn už v minulém severočeském derby v Litvínově zazářil brankou a asistencí. A proti Kometě si do statistik zapsal stejnou porci kanadských bodů. Po první třetině to bylo pod Ještědem ještě vyrovnané 1:1. Flynnova chvíle přišla v prostřední periodě, kdy se psala 29. minuta a Flynn špičkovou ránou do horního růžku propálil brněnského Furcha. Tygři se tak příjemně naladili na Vánoce.