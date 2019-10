„Ten rozhodující gól nám tam nepadl. Nevyužili jsme ani přesilovky ve třetí třetině a tím pádem jsme prohráli,“ hlesl smutně útočník Bílých Tygrů Libor Hudáček, jehož dvě branky na postup do vyřazovací části Ligy mistrů nakonec nestačily.

„Je to o proměňování šancí a kdo dál o gól víc, vyhrává. Proti Augsburgu to nevyšlo, i když jsme byli lepší,“ smutnil Hudáček.

Jaké byly pocity těsně po zápase? „Když člověk prohraje, je smutný. Mrzí nás, že jsme vypadli z Ligy mistrů a nezvládli jsme duel s Augsburgem. Uvidíme, co bude dál. Teď se můžeme už jen soustředit na ligu. Udělali jsme proti Augsburgu všechno pro postup, ale nevyšlo to,“ litoval zahozené šance Hudáček.

„Až do neděle, kdy hrajeme další zápas, tak ta porážka bude každého mrzet. Musím ale pochválit celé mužstvo, že jsme zabojovali až do posledních sekund,“ hledá pozitiva liberecký kanonýr.

PARÁDNÍ ATMOSFÉRA

V hledišti byla dobrá atmosféra i díky přítomnosti německých fanoušků, kterých do Liberce dorazilo okolo tisícovky. „Už jsme to zažili venku u nich, kde byla také vynikající atmosféra. Tam je člověk rád, že může hrát takový hokej. Jejich fanoušci ukázali, že i venku umí udělat skvělou atmosféru,“ vyzdvihl příznivce Augsburgu, kteří dorazili v opravdu hojném počtu až pod Ještěd.

Jaký zápas byl klíčový s ohledem na další působení Tygrů v Lize mistrů? „To je těžké říct. Rozhodlo asi utkání s Augsburgem, kde jsme měli k výhře a třem bodů, které jsme potřebovali, nejblíže,“ uzavřel Hudáček.

„Myslím si, že rozhodlo neproměňování šancí. Byť jsme dostali v prvním střídání gól, tak se nám pak povedlo otočit stav. Do půlky zápasu jsme měli tolik příležitostí, že jsme mohli vést 5:1 a mohlo být vymalováno. Bohužel ten gól jsme nedali a na konci druhé třetiny jsme inkasovali. Ve třetí části jsme si říkali, že máme stále dost času na to, abychom tu třetí trefu vstřelili. Bohužel se nám ale nepodařilo protlačit puk do brány,“ mrzelo libereckého obránce Ronalda Knota.

V extralize byl Liberec extrémně produktivní, zato v Lize mistrů tolik gólů nedával. Je to dáno jiným herním stylem týmů? „Může to být tím, ale sice jsme na začátku sezony stříleli spoustu gólů, ale věděli jsme, že to nebude trvat věčně. Začíná se to projevovat, že nejsme schopni dát každý zápas šest branek, abychom vyhrávali. Naopak se musíme trochu víc zaměřit na obranu,“ dodal Knot.

„Já Ligu mistrů strašně kvituju, hrozně jsem se na ni těšil. Chtěl jsem podstoupit konfrontaci se zahraničními týmy. Letos to vyšlo na Severní Irsko, Německo a Švédsko. Za mě jsou to super zkušenosti a mrzí mě, že se nám nepodařilo postoupit dál,“ pokrčil rameny Knot.

„Hodnotí se mi to hodně těžko. Podali jsme kvalitní výkon. Odehráli jsme dobré utkání, speciálně ve druhé třetině jsme dominovali ve hře. Neproměnili jsme ale šance, které jsme si vytvořili. Hokej se odjakživa hraje na góly, a to nás stálo zápas,“ vypíchl trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta příčinu porážky a vypadnutí z Ligy mistrů.