Utkání Komety s Libercem bylo kvůli odkladům nakonec jediné, které se z úterního kola odehrálo, přičemž obě mužstva nastoupila do zápasu oslabena o několik hráčů. Po urputném boji si nakonec připsali výhru 4:1 Tygři, kteří dokázali nepříznivý vývoj šlágru 43. kola otočit.

Tygři vezou z Brna výhru, Kometu udolali v závěrečné desetiminutovce

Kometa si tvořila jednu šanci za druhou a trefila i pět tyček. Nakonec se Brnu povedlo dostat do vedení, jenže Liberečtí stihli do konce druhé třetiny vyrovnat a ve třetí periodě strhli vedení na svou stranu. Brňané v závěru hráli bez brankáře, čehož hosté využili a přidali další dvě branky.

„Viděli jsme velmi vyrovnané utkání. V první polovině byla o trochu lepší Kometa, během druhé třetiny trefila nějaké tyčky a břevna. Rozhodlo to, že jsme ubránili tři oslabení a od poloviny zápasu jsme začali hru obracet na svou stranu. Podařilo se nám dát jeden rozdílový gól, díky kterému jsme vyhráli,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Liberecká parta přitom porazila brněnskou kometu poprvé v sezoně. K posunu na šesté místo tabulky pomohl Bílým Tygrům dvěma góly útočník Marek Zachar. Branku a nahrávku zaznamenal další forvard Tomáš Filippi.

„Bylo to vyrovnané utkání. Neproměnili jsme šance a to bylo rozhodující. Klíčová byla naše neschopnost vstřelit branku. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že si vytvoříme ještě nějakou šanci, jenže jsme udělali chybu, kterou soupeř potrestal,“ hodnotil duel Jiří Kalous, trenér poražených hostů.

Statistiky:

Kanadské bodování: 1 Mueller (Brno) 37 zápasů/46 bodů (22 branek + 24 asistencí), 2. Chlapík 37/46 (21+25), 3. E. Thorell (oba Sparta) 35/42 (17+25), 4. Bulíř (Plzeň) 40/40 (19+21), 5. Pech (České Budějovice) 37/40 (15+25), 6. Říčka (Pardubice) 38/36 (20+16), 7. Oksanen (Hradec Králové) 40/36 (19+17), 8. J. Káňa (Olomouc) 36/36 (13+23), 9. Řepík (Sparta) 37/35 (18+17), 10. Gulaš (České Budějovice) 35/35 (14+21).



Střelci: 1. Mueller (Brno) 22 branek, 2. Chlapík (Sparta) 21, 3. Říčka (Pardubice) 20, 4. Bulíř (Plzeň), Oksanen (H. Králové) oba 19, 6. Camara (Pardubice), Řepík oba 18, 8. E. Thorell (oba Sparta), Blomstrand (Plzeň), Vondráček (K. Vary), Krejčí (Olomouc) 17.