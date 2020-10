Dál se řeší, kdy vůbec česká elitní soutěž po nucené korona pauze začne. Nabízí se datum 13. listopadu. Dnes se situací pro nejbližší budoucnost při řadě nejasností bude zabývat výkonný výbor Českého hokeje i představenstvo Asociace profesionálních klubů ledního hokeje. Problémy budou i s termíny, vždyť například právě litvínovská parta sehrála od poloviny září pouho pouhé tři zápasy…

„Pro všechny je to specifická sezona. Dá se říct, že začínáme už potřetí, dvakrát jsme byli v karanténě. Není to jednoduchá situace, ale nejsme v tom sami, je v tom s námi dalších třináct mužstev. Podmínky pro kluby jsou stejné, ale není to ideální pro nikoho,“ říká slovenský kouč v litvínovských službách Vladimír Országh.

OTÁZKA ZNÍ: JAK TRÉNOVAT

Delší období bez tréninku jsou na hráčích podle oficiálního klubového portálu hodně vidět. „Je to tak, ať jde o mladší nebo starší hráče. Máme víc starších hráčů, na kterých je to asi nejviditelnější. Nic s tím ale neuděláme, prostě to je tak, jak to je. Musíme se s tím nějak poprat,“ potvrdil pro hcverva.cz kouč Országh.

Litvínov sehrál tři náročné zápasy, ale na první bod po zápasech s Hradcem Králové, Třincem a Spartou čeká. Trenér ví, že jeho svěřenci musí hodně věcí zlepšit. „Začal bych osobní statečností, dohráváním soubojů nebo chozením před branku, kde to nejvíc bolí. V tom si myslím, že máme dost výrazné mezery. Někdy zkrátka musíme hrát účelnější hokej, ne na krásu.“

V létě se změnilo vedení klubu, realizační tým i hráčský kádr. A novinkám by nemuselo být konec. „Momentálně nás tlačí bota hlavně na centru. Počítali jsme s tím, že nám alespoň na nějakou dobu pomůže Kristian Reichel, který v tréninku vypadal výborně. Dopadlo to tak, jak to dopadlo a u nás nebude…“

Országh řeší, jak v následujících dvou týdnech legálně trénovat. „Stále to nemáme dotáhnuté. V dalších dnech bychom měli vědět víc, podle toho se zařídíme. Ale trénink určitě bude nějakou formou probíhat,“ potvrdil bývalý hráč NHL New York Islanders či Nashville Predators.

Bílí Tygři budou v tréninkovém procesu i nadále pokračovat, a to s ohledem na nová opatření. Trénovat tak společně budou skupinky po maximálně šesti osobách (například 5 hráčů a 1 trenér), veškeré jednotky se pak budou konat venku.

EVROPSKÉ BOJE SE ODKLÁDAJÍ

Hokejová Liga mistrů se v této sezoně podle agentury ČTK neuskuteční. Rozhodlo o tom vedení soutěže, protože koronavirová krize se nelepší a opatření v jednotlivých zemích by mohla zápasy zkomplikovat. Odložený start byl naposledy naplánován na 17. listopadu, kdy měla soutěž začít rovnou vyřazovací částí i za účasti Liberce, Třince a Sparty.

„Při zvážení všech okolností došla Rada Ligy mistrů k rozhodnutí, že odehrání sezony 2020/21 není možné, nebo z provozního a ekonomického hlediska pro kluby zvládnutelné,“ řekl prezident soutěže Peter Zahner po jednání prostřednictvím videokonference.

„Zdraví a bezpečnost všech zúčastněných týmů je naší nejvyšší prioritou a při současném vývoji epidemiologické situace bychom bohužel nebyli schopni zaručit, že se každý vrátí domů vždy v dobrém zdraví,“ doplnil k situaci Zahner.