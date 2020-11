Trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta nemohl využít služeb útočníka Jiřího Průžka, který má podle dostupných informací zraněnou klíční kost. Do čtvrté formace se posunul Jan Šír.

Utkání začalo celkem svižně. První zákrok si připsal liberecký Petr Kváča, který ramenem vyrazil Kousalův pokus. Boleslav si vzápětí zahrála přesilovou hru, ve které trefil tyč Jääskeläinen. Liberečtí zaváhali při rozehrávce, ovšem Kousalův blafák si Kváča pohlídal. V početní převaze si zahráli také Tygři, Filippiho bombu Růžička zneškodnil.

Dobrou šanci měl posléze Flynn, jeho bekhendové zakončení zmrazili obránci Hanousek s Rosandičem. Další akce Boleslavi už skončila gólem. Bičevskis vyhrál buly, Strnad prodloužil na Martina Pláňka a ten střelou od modré čáry překonal Kváču.

Úvod druhé třetiny se nesl ve znamení liberecké početní výhody, Vlachovu ránu Růžička vyrazil. Stejnou herní situaci si vyzkoušeli o chvíli později také Bruslaři, jenže Ševcovu pumelici chytil Kváča do lapačky. Zajímavý výpad podnikl Bičevskis, který objel Kváčovu branku, ale liberecký brankář si prostor u bližší tyčky pohlídal.

Přesně v polovině zápasu dostal krásnou přihrávku od Bulíře Knot, který ale bekhendovým blafákem neuspěl. Na opačné straně mohl boleslavské vedení zvýšit Flynn, jehož tváří v tvář Kváča vychytal. Bílí Tygři se dočkali ve 33. minutě, kdy Knot nahazoval od modré čáry a vyražený kotouč poslal za Růžičkova záda Radan Lenc.

Hosté pak udělali velkou chybu, Jan Stránský zůstal úplně sám před Kváčou, kterému poslal puk mezi betony a vrátil Boleslavi jednobrankový náskok. Středočeši si ale radost neužili moc dlouho, protože Mislav Rosandič si najel před Růžičku a procpal puk za brankovou čáru. To ale zdaleka nebylo všechno.

Bulíř zavezl touš do útočného pásma, načež jej předložil Radanu Lencovi, který přelstil Růžičku střelou na vzdálenější tyč. Poté, co Boleslav ustála oslabení, uzavřela Tygry v jejich obranném pásmu. Následně Šťastný poslal kotouč do slotu, kde číhal Mario Lunter, jenž vyrovnal na 3:3. Žádný další gól už nepadl, a tak duel dospěl do prodloužení.

Na začátku nastaveného času měl velkou možnost Pláněk, který nastřelil břevno. Rozhodnutí měl na hokejce Gríger, který chtěl zasunout po výjezdu zpoza branky, ale přáno mu nebylo. Bod navíc zajistil Bílým Tygrům v ponechané výhodě Tomáš Hanousek.

Tipsport extraliga – 18. kolo

BK Mladá Boleslav – Bílí Tygři Liberec 3:4 v prodloužení (1:0, 1:3, 1:0 – 0:1)

Branky a asistence: 17. Pláněk (Strnad, Bičevskis), 35. Stránský (Bičevskis), 46. Lunter (Šťastný, Zohorna) – 33. Lenc (Knot, Bulíř), 36. Rosandič (Vlach), 38. Lenc (Bulíř, Vlach), 64. Hanousek (Birner). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Zika, Zemánek. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Hráno bez diváků.

Sestavy

BK Mladá Boleslav: Růžička (Krošelj) – Šidlík, Ševc, Dlapa, Pláněk, Bernad, Fillman, Klikorka – Lunter, R. Zohorna, Šťastný – Jääskeläinen, Cienciala, Alderson – Flynn, Najman, Kousal – Strnad, Bičevskis, Stránský. Trenér: Rulík.

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pařík) – Šmíd, Knot, Rosandič, Hanousek, Derner, Štibingr – Birner, Bulíř, Lenc – Rachůnek, Filippi, Gríger – Musil, Jelínek, Zachar – Vlach, Najman, Šír – Rychlovský. Trenér: Augusta.