Vzájemné zápasy regionálních rivalů mívají pravidelně pořádný náboj. Na trase Liberec – Mladá Boleslav a zpět totiž v minulosti pendlovalo hodně hráčů, ale hlavní jiskra vzplanula po památném barážovém duelu z roku 2013.

Utkání začalo hodně svižně. Skalický nahodil puk do rohu kluziště, kde si jej sebral Adam Zbořil, který chtěl zpoza branky přihrát do mezikruží, jenže od brusle bránícího Šmída se puk odrazil za překvapeného Hrachovinu.

Oba týmy pak nevyužily přesilovou hru, ale Boleslav přesto mohla navýšit vedení. Bičevskis přenechal kotouč Hrbasovi, jehož střelu Hrachovina zlikvidoval. V závěru první třetiny se Jelínek dostal až před Krošelje, který dokázal včas sklapnout betony.

Udeřilo tak na druhé straně. Bývalý liberecký hráč Jan Stránský se ve středním pásmu zmocnil puku a z kruhu vypálil přesně mezi ruku a vyrážečku gólmana Hrachoviny. Zkraje druhé části se pěknou individuální akcí prezentoval Šťastný, který si nabruslil až před Hrachovinu, jenže jeho vyrážečka byla připravená.

Poté se chtěl Hrachovina zapojit do rozehrávky, načež do něj vrazil Skalický. Na boleslavského útočníka se hned vrhl Graborenko, který sundal rukavice a pěstmi pomstil svého spoluhráče. Za to vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání.

Dlouhou přesilovku Středočeši využili. Lukáš Kašpar zužitkoval přihrávku Dlapy a z úhlu poslal touš za Hrachovinu. Na začátku třetí periody hráli Liberečtí opět v oslabení, ale Hudáček před Krošeljem neuspěl.

Následně se vytáhl i Hrachovina, který vychytal z mezikruží pálícího Šťastného. Vzápětí musel být v permanenci i proti najíždějícímu Kousalovi. Mladoboleslavská aréna viděla ještě dva góly. Z bekhendu se prosadil Ondřej Najman, který zvýšil na 4:0. Poslední slovo však měli hosté, od modré čáry vystřelil Ronald Knot a na jeho pokus Krošelj nedosáhl.

Tipsport extraliga – 43. kolo

BK Mladá Boleslav - Bílí Tygři Liberec 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Branky a asistence: 1. Zbořil (Skalický), 18. Stránský (Hrbas), 28. Kašpar (Dlapa, Pláněk), 59. Najman (Kousal, Kašpar) – 60. Knot (Birner). Rozhodčí: Hodek, Úlehla – Lučan, Kis. Vyloučení: 5:7, navíc Graborenko 5 minut a do konce utkání, Hrachovina (oba Liberec) 10 minut. Využití: 1:1. Diváci: 3 893.

Sestavy

BK Mladá Boleslav: Krošelj (Foltán) – Hrdinka, Ševc, Dlapa, Pláněk, Hrbas, Fillman, Klikorka – Skalický, Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, J. Stránský – Kašpar, Najman, P. Kousal. Trenér: Rulík.

Bílí Tygři Liberec: Hrachovina (Schwarz) – Šmíd, Knot, Derner, T. Hanousek, Kolmann, Graborenko, Kunst – Birner, L. Hudáček, Lenc – Valský, A. Musil, M. Zachar – D. Špaček, P. Jelínek, Ordoš – A. Dlouhý, Marosz, Šír. Trenér: Augusta.