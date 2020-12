Liberec sice v úterý ukončil šňůru pěti porážek v řadě, ale proti němu teď bude stát opravdu rozjetý soupeř. Bruslaři totiž vyhráli sedmkrát za sebou a v tabulce se dostali až na páté místo, když dosud nasbírali 36 bodů. Famózní sérii nastartovali Mladoboleslavští drtivou výhrou 11:4 nad Karlovými Vary. Nezastavil je ani lídr tabulky z Třince.

Bílí Tygři naposledy přetlačili Kometu 2:1 a budou se chtít vrátit na vítěznou vlnu. „Konečně jsme hráli tak, jak jsme chtěli. Myslím, že to bylo vidět, celé mužstvo bylo stmelené a organizované. Potřebovali jsme to jako sůl, ale už několik zápasů dozadu. Jsme rádi, že to vyšlo teď, snad to bude výhra, od které se odpíchneme, a uděláme sérii, která bude přesně opačná,“ přeje si liberecký útočník Michal Bulíř.

Pět utkání v řadě prohrál Liberec i vloni a nakonec urval Prezidentský pohár. „Je to tak. Bavili jsme se o tom i v kabině, loni jsme byli v úplně stejné situaci. Duel na Spartě to tenkrát zlomil. Utkání s Kometou se k tomu dá celkem přirovnat. Zápas probíhal tak, jak jsme chtěli my. Když diktujete tempo hry, tak to soupeře znejistí. Až na ten závěr jsme Brno podle mě k ničemu vážnějšímu nepustili. Důležitá byla naše obětavost, agresivita a důraz v soubojích,“ pravil spokojeně Bulíř.

Tygři minulý týden ztratili dobře rozehrané střetnutí v Karlových Varech a i Kometa v závěru snížila. „Když vedete o jednu nebo dvě branky, tak to bývá tak, že soupeř si v závěru chce ten tlak vytvořit. Možná nás to trochu znervóznilo, v závěru jsme byli obětaví a rozhodla naše hra. Jednoduše jsme puky posílali pryč z obranného pásma a tím jsme to dotáhli do konce,“ oddechnul si Bulíř.

„Vážné promluvy v kabině jsme měli už i před předchozími duely. Ta série proher byla dlouhá. Říkali jsme si hodně věcí a konečně se to zlomilo,“ ulevilo se Bulířovi.

„Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom zopakovali to, co se nám povedlo loni. Boleslav je nyní v laufu a bude to těžký zápas. Já ale věřím že budeme bojovat jako s Brnem a uvidíme, jak utkání dopadne,“ nechal se slyšet další liberecký forvard Radan Lenc, který má proti Boleslavi vždycky zvláštní motivaci.

„Musíme si podobného ducha přenést do dalších duelů a já věřím, že máme tak výborné mužstvo, že se od této výhry můžeme odrazit,“ doufá Lenc.

V letošní sezoně už spolu oba soupeři hráli. Liberec vyhrál v Mladé Boleslavi 4:3 v prodloužení a závěr zápasu přinesl hodně emocí ze strany domácího týmu. Jak bude vypadat odveta pod Ještědem?

Duel Bílí Tygři Liberec – BK Mladá Boleslav je na programu v pátek 11. prosince od 18 hodin. Přímý přenos vysílá HokejkaTV, textový přenos bude na www.onlajny.com.