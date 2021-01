„Vím, že Lencík je sledovaný skauty klubů NHL a i evropských lig,“ řekl pro web iSport.cz Jan Ludvig, někdejší dovednostní trenér libereckých hokejistů.

„On je ten typ, který neusne. Když si vezmu, jak na tom byl po příchodu do Liberce a jak je na tom teď,“ srovnává Ludvig pro zmíněný web.

„Tehdy měl v lepším případě na třetí lajnu, tvrdou dřinou se propracoval do elitních formací a do reprezentace. V mých očích je to jeden z nejlepších hráčů extraligy. A navíc prima kluk,“ dodal Ludvig.

O další pozornost ze zámoří si Radan Lenc řekl výkonem proti Energii. „Spokojenost je se třemi body. Jak rychle jsme vstoupili do zápasu dvěma góly, tak poté jsme rychle o vedení přišli. Těžko se pak do toho vrací zpátky. Jsem ale rád, že jsme to zvládli a odbojovali jsme to do posledních vteřin,“ ulevilo se Lencovi.

Liberec v první části navíc nastřelil dvě tyčky, takže klid na hokejkách mohl mít už dávno. „Svým způsobem to mohlo mrzet, ale co k tomu říct. Jsem rád, že jsme dali jiné góly. Průběh samozřejmě mohl vypadat jinak, ale možná jsme si vyhrát ani nezasloužili kvůli hře, kterou jsme pak předváděli. Sami jsme se dostali do problémů,“ uvědomil si Lenc.

Tygry znovu podržel Petr Kváča především ve dvojnásobném oslabení. „Jsem rád, že Petr zavřel bránu. Měl tam spoustu těžkých zákroků, které vyřešil. Tím nás podržel. Těžko bychom se z případného inkasování dostávali. Takhle se stále hrálo nerozhodně a věřili jsme, že uhrajeme tři body,“ uzavřel Lenc.