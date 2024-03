/FOTOGALERIE/ Až dlouho po 22. hodině skončilo úvodní čtvrtfinále play-off hokejové extraligy mezi domácí Spartou a libereckými Bílými Tygry. Po základní porci šedesáti minut platil nerozhodný stav 2:2, následujících dvacet minut prodloužení rozhodující trefu také nepřineslo a na řadu tak musely přijít samostatné nájezdy. V nich byli úspěšní pouze sparťané, Irving s Horákem.

1. čtvrtfinále play-off Sparta - Liberec. | Foto: CPA

Zápas přinesl vyronanou bitvu. V jedenácté minutě otevřel skóre Jakub Rychlovský, okolo poloviny zápasu pak vývoj otočili na pražskou stranu Krejčík s Vitouchem. Hlavně druhou branku si liberecký brankář Hrenák vyčítal.

„Takové puky musím udržet na těle, pak z toho jsou podobné dorážky. Sparta odvedla dobrý kus práce před brankovištěm a přesně tohle jsou play-off góly. Musíme v takových chvílích udělat něco navíc. Možná právě o tento kousek byli lepší a vyhráli,“ smutnil maskovaný muž po utkání.

Jinak ale svůj tým podržel, když kryl 45 ze 47 sparťanských pokusů a úspěsnost jeho zásahů se vyšplhala na 95,74%. „Play-off se ale hraje na výhry. Nikdo se nebude ptát, kolik jsem měl zákroků. Každého zajímá jen vítězství, a na to jsme dnes nedosáhli,“ pokrčil rameny.

Dlouho to vypadalo, že sparťané dokráčí k vítězství v normální hrací době, ale v 59. minutě srovnal šikovnou tečí Bulíř. Podobné góly Liberec potřebuje. „Měli bychom se ještě více tlačit do brány. Šance si vytváříme a byl to celkem dobrý zápas z naší strany. Musíme být ale ještě o trochu lepší, abychom to byli my, kdo zvítězí,“ prohlásil Hrenák.

V nastavení měli nejprve šanci domácí, ale pak přišla série gólovek Liberce, při kterých svůj tým zásadním způsobem podržel gólman Kovář. To samé platilo i při zmiňovaných nájezdech, kdy ani jednou neinkasoval. Naopak jeho protějšek nestačil na dva pokusy a Sparta si připsala první vítězství v sérii.

„Byl to náročný zápas. Sparta střílela vše na bránu a hrála klasický play-off hokej. Bohužel nájezdy rozhodly. Zítra je nový den a nový zápas,“ zavelel slovenský gólman do boje následující den.

Sparta - Liberec 3:2 po sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0 - 2:0)

Branky a nahrávky: 25. Krejčík (P. Kousal, Horák), 31. D. Vitouch (Horák, Kempný) – 11. Rychlovský (Flynn, Hrenák), 59. Bulíř (Filippi), 80. roz. náj. Irving. Rozhodčí: Ondráček, Květoň – Ondráček, Zíka. Vyloučení: 3:1. Využití: 1:0. Diváci: 11 776. Střely na branku: 49:32.

Sparta: J. Kovář – Kempný (A), Mozík, Krejčík, Mikliš, Moravčík, Irving, Němeček – D. Vitouch, Horák, Chlapík – P. Kousal, O. Najman, Řepík (C) – Buchtele, Lajunen, Forman (A) – Hrabík, Konečný, Harper.

Liberec: Hrenák – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma.