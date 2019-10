„Hrají skvěle, klobouk dolů před nimi, ale pro nás to bylo hlavně o tom, abychom se koncentrovali na sebe, náš systém a na to, abychom se zlepšili. V sezoně jsme zatím nepředváděli nejlepší výkony. Musíme se posunout dál,“ uvedl po skončení duelu liberecký gólman Justin Peters.

„Hodně jsme pracovali na obranném systému a na tom, abychom všichni chápali svou roli a byli na stejné vlně. Předvedli jsme velké úsilí a touhu po dobrém výsledku,“ dodal Peters.

Kanadský brankář vychytal první nulu v libereckém dresu. „Chtěli jsme vyhrát, ale zároveň si přejete, aby se vám dařilo i osobně a měli jste dobrá čísla. Pokud máte dobré statistiky a připisujete si vítězství, znamená to, že se týmu daří. Na ničem jiném nezáleží. Naším cílem bylo zvítězit a proti Spartě jsme se vrátili zpátky na nohy,“ uzavřel Peters.

Střetnutí se Spartou zhodnotil také trenér Bílých Tygrů Patrik Augusta. „Podali jsme velmi zodpovědný a organizovaný výkon, hlavně směrem dozadu. Na všech postech jsme hráli výborně a bylo to utkání skoro jako v play-off, i když ze začátku bylo hodně opatrné z obou stran. Rozhodl ho jeden gól. Jsme samozřejmě spokojení. Gratulace hráčům do kabiny.“

Zápas rozlouskl nakonec gól Libora Hudáčka. „Oni měli vítěznou sérii, my naopak špatnou. Věděli jsme, s čím máme do utkání jít. Setkala se dvě ofenzivní mužstva a museli jsme to zabetonovat, což se podařilo. Podali jsme skvělý výkon,“ nechal se slyšet Hudáček.

„Možná v tom mělo roli první vzájemné měření sil, tentokrát chtěli hrát všichni defenzivně. Tím, že Bílí Tygři prohráli pět zápasů v řadě, tak chtěli hrát hodně z defenzivy, což se jim dařilo,“ ocenil soupeře brankář Sparty Matěj Machovský.

K průběhu klání se vyjádřil také asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd, který má libereckou minulost. „Opatrný zápas ze začátku. Soupeř věděl, že má za sebou nepříjemnou šňůru. A my jsme věděli, že budou připravení, organizovaní. Nikdo nechtěl udělat chybu. Rozhodl z naší strany nešťastný gól a Liberec byl pak lepší na puku,“ konstatoval Nedvěd.

„Nevím, jestli je to únava, už se blíží pauza, ale teď jsme měli dost těžkých zápasů a možná jsme byli trošku v nějakém útlumu,“ hledal příčiny porážky Nedvěd.

„Nešly nám nohy a druhou třetinu nás soupeř přebruslil, zamknul nás. Byl lepší.“