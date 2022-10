Znovu se ukázalo, že to, co fungovalo v minulosti, už je pasé. Styl hokeje, který Litvínovští pod trenérem slavného jména praktikovali, neměl tvář. Neustálé šachy se sestavou nepomáhaly, spíše vše zhoršovaly, hlavně pak psychiku samotných hráčů. Mužstvo dokázalo držet se soupeři krok, leckdy je i přehrávalo, téměř vždy si ale vybralo jakýsi oddechový čas, během něhož se duel zlomil v jeho neprospěch.

Pravdu o tom, jak to v kabině Litvínova (ne)fungovalo, by mohl říct jen ten, kdo se v ní denně pohyboval. Zprávy, které z ní jdou, ale mluví o sklíčených jednotlivcích, o nepříliš fungující chemii, o zásazích Růžičky do kompetencí trenéra brankářů a dalších nedorazech, které se podepisovaly na špatných výsledcích. Pravda může být jiná, výsledek je ale výmluvný - poslední místo v tabulce a jen 9 získaných bodů ze 42 možných.

Spekuluje se také o tom, že Růžičkův život se výrazně změnil po smrti manželky Evy; nová partnerka Marie (s níž má pětiletou holčičku Lejlu) prý není ženou, která by svému muži byla v pracovních záležitostech oporou, vyžaduje prý spoustu pozornosti a zamilovaný kouč jí plní na očích první i poslední.

Vedení Vervy Růžičkovi věřilo, i přes špatné výsledky se mu snažilo dát prostor s týmem něco udělat. Sérii porážek a také nedobré klima dál přehlížet nemohlo, Růžičku v pondělí odvolalo. Máslo na hlavě má ale i Hynek & spol. Poté, co současný šéf chemiků převzal žezlo po Jiřím Šlégrovi, se nezlepšily ani výsledky a ani nálada na Zimním stadionu Ivana Hlinky. To už je ale jiný příběh.

Ten Růžičkův končí smutně. Leckdo si myslí, že trenér, který má v extralize nejvíc odkoučovaných duelů i vítězství, už mezi elitou angažmá nenajde. Kdo ví, třeba Vladimír Růžička ještě neřekl poslední slovo. Zatím pomůže litvínovskému dorostu, ke kterému byl vedením Vervy přesunutý. Právě mládež potřebuje Litvínov zvednout, na ni by měl v budoucnosti sázet. Ápropos - v minulosti vzal „Růža", který hokej miluje, i angažmá v Kadani, nedivil bych se, kdyby se někdy objevil například na lavičce Bíliny v krajském přeboru. Alespoň do doby, než přijde lepší nabídka.