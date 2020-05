Nová posila Bílých Tygrů se v rozhovoru svěřuje se svými prvními pocity z nového angažmá a odkryl, jak bude vypadat jeho maska.

Jaké máte pocity z nového angažmá?

Bezprostřední pocity jsou skvělé. Musím říct, že jsem se do Liberce opravdu těšil. Před pár lety jsem tady chvíli působil, byl jsem v Benátkách na hostování, takže pár kluků jsem znal. Jsem moc rád na severu Čech. Během prvního dopoledne jsem se seznámil se všemi lidmi, vyřídili jsme ještě nějaké věci. Jsem rád, že mohu načerpat novou sílu do další sezony. Musíme přečkat současnou situaci a pak to zase rozjedeme v plné parádě.

Když se mluví o způsobu fungování různých organizací v extralize, tak jako vzor slouží Liberec a Třinec. Vy přicházíte z Třince. Kde to funguje lépe?

(smích) To se asi takhle nedá říct, že někde něco funguje lépe. Obě organizace mají něco do sebe. Já jsem teď v Liberci, za což jsem velmi rád. Budu se snažit odvádět co nejlepší práci pro libereckou organizaci. Pro mě je zdejší prostředí srdcové, protože jsem v Benátkách začínal s hokejem.

Jak vůbec probíhaly během koronavirové pandemie námluvy s Bílými Tygry a jak bylo těžké čekání na první týmový sraz?

Už jsem měl zprávy, že by se můj přesun do Liberce měl konat dříve, ale nakonec to dopadlo později. Těšil jsem se, protože nám byla naordinována suchá příprava, kterou podstupuji v Českých Budějovicích se svým vlastním kondičním trenérem. Ten je v kontaktu s kondičním trenérem Liberce Alešem Pařezem, což je pro mě neskutečná výhoda. Moc si vážím toho, že mi tato forma přípravy byla umožněna. Moc jsem se těšil, protože jsem byl doma nedočkavý.

Už jste přemýšlel o motivu své nové masky?

Přemýšlel jsem nad tím a už ji mám i vymyšlenou. Doufám, že se bude líbit. Nemám rád přeplácané masky, držím se jednoduchého stylu. Určitě tam bude tygr, Ještěd. Nechte se překvapit, jak bude nakonec vypadat.